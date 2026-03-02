Умрла фитнес инфлуенсерка: Oперисала груди, жалила се на бол у стомаку

Извор:
Дерлеја Алвес осjетила је јаке болове у стомаку убрзо након операције. Стање се само погоршавало, а љекари су очајнички покушавали да је спасу.
Фитнес инфлуенсерка Дерлеја Алвес (26) подвргла се пластичној операцији груди, након чега јој се здравствено стање погоршало. Нажалост, љекари нису успјели да спасу њен живот.
Бразилска манекенка и фитнес инфлуенсерка доживјела је постоперативне компликације и преминула је само осам дана након операције груди. Преминула је прошле суботе, 28. фебруара, а неколико дана раније огласила се на Инстаграму, објавиши фотографију из болнице. На тој слици је са својом мајком.
Дерлеја Алвес осјетила је јаке болове у стомаку убрзо након операције. Стање се само погоршавало, а љекари су очајнички покушвали да је спасу. Подвргнута је бројним тестовима и имала је још двије операције - хирушки захват на цријевима, а уклоњен јој је један јајник.
Нажалост, то није помогло, па је умрла у болници Марабá Муниципал у Бразилу, пише The Сун. Љекари су установили конгениталну абнормалност цријева која је можда допринијела озбиљности здравственог стања.
Појашњења ради, конгениталне (урођене) абнормалности цријева су поремећаји у развоју дигестивног тракта, који настају током ембрионалног развоја. Најчешће се манифестују убрзо након рођења као интестинална опструкција, преноси Блиц жена.
Засад нема сумње на грешку љекара. Међутим, чекају се резултати детаљних анализа како би се утврдио узрок смрти.
Фитнес инфлуенсерка сахрањена је јуче у Бразилу, иза себе је оставила сина, преноси Курир.
