Званично отказане утакмице Евролиге због рата

Извор:

Танјуг

02.03.2026

15:38

Коментари:

0
Званично отказане утакмице Евролиге због рата
Фото: Tanjug / AP / Marko Jovanovic

Утакмице Евролиге Партизан - Дубаи и Макаби - Хапоел које су планиране да се одиграју у четвртак у оквиру 30. кола Евролиге званично су отказане, саопштено је из елитног кошаркашког такмичења.

Како је саопштила Евролига разлог отказивања је тренутна ситуација у региону и немогућност путовања послије привременог затварања ваздушног простора.

- Евролига ће са наведеним клубовима процијенити најбоље могуће опције за поновно одржавање утакмица, пажљиво пратећи најновији развој догађаја и одржавајући сталну комуникацију са локалним и међународним властима, као и свим релевантним организацијама, како би се осигурала безбједност и добробит свих укључених. Више информација биће објављено у наредним данима - пише у саопштењу.

Таг :

Евролига

