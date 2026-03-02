Званично отказане утакмице Евролиге због рата

Извор:
Танјуг
02.03.2026
15:38
Коментари:0
Утакмице Евролиге Партизан - Дубаи и Макаби - Хапоел које су планиране да се одиграју у четвртак у оквиру 30. кола Евролиге званично су отказане, саопштено је из елитног кошаркашког такмичења.
Како је саопштила Евролига разлог отказивања је тренутна ситуација у региону и немогућност путовања послије привременог затварања ваздушног простора.
- Евролига ће са наведеним клубовима процијенити најбоље могуће опције за поновно одржавање утакмица, пажљиво пратећи најновији развој догађаја и одржавајући сталну комуникацију са локалним и међународним властима, као и свим релевантним организацијама, како би се осигурала безбједност и добробит свих укључених. Више информација биће објављено у наредним данима - пише у саопштењу.
Најновије
Најчитаније
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Тренутно на програму