Партизан пао 20. пут у Евролиги

Извор:
Агенције
25.02.2026
21:15
Коментари:0
Кошаркаши Партизана изгубили су Фенербахчеа 81:78 у 29. колу Евролиге.
Партизан је у Истанбулу забиљежио 20. пораз у сезони, док је турски тим дошао до 20. побједе у сезони.
Најефикаснији у екипи Партизана био је Бруно Фернандо са 18 поена.
Опорављени Карлик Џонс, који се вратио на терен послије четири мјесеца, је постигао 17 поена, док је Двејн Вашингтон убацио 15.
У редовима Фенербахчеа истакао се Тејлен Хортон-Такер са 29 поена.
Вејд Болдвин је постигао 17 поена, Тарик Биберовић 13, а Бонзи Колсон је забиљежио 10 поена.
Кошарка
13 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму