Logo
Large banner

Партизан пао 20. пут у Евролиги

Извор:

Агенције

25.02.2026

21:15

Коментари:

0
Кошаркаши Партизана
Фото: Screenshot / X

Кошаркаши Партизана изгубили су Фенербахчеа 81:78 у 29. колу Евролиге.

Партизан је у Истанбулу забиљежио 20. пораз у сезони, док је турски тим дошао до 20. побједе у сезони.

Најефикаснији у екипи Партизана био је Бруно Фернандо са 18 поена.

Опорављени Карлик Џонс, који се вратио на терен послије четири мјесеца, је постигао 17 поена, док је Двејн Вашингтон убацио 15.

У редовима Фенербахчеа истакао се Тејлен Хортон-Такер са 29 поена.

Вејд Болдвин је постигао 17 поена, Тарик Биберовић 13, а Бонзи Колсон је забиљежио 10 поена.

Подијели:

Тагови :

КК Партизан

Евролига

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дончић, Кошарка

Кошарка

Несхватљив потез Дончића: Имао је отворен шут за побједу, а онда је све упрскао!

13 ч

0
Кошаркаш Денвера Никола Јокић

Кошарка

Аларм у Денверу: Никола Јокић поново повријеђен

1 д

0
Навијачи избачени са НБА меча због српске тробојке

Кошарка

Срамота у Сан Франциску: Обезбјеђење истјерало Србе са меча Николе Јокића због тробојке

1 д

0
Језив удес: Погинула легендарна Кара Брекстон

Кошарка

Језив удес: Погинула легендарна Кара Брекстон

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Језива фотографија из свлачионице након меча Аталанте и Борусије

23

00

Колико пута вјерници могу да се причесте током Васкршњег поста?

22

54

Огласила се бивша снајка Ивице Дачића

22

52

''ЕУ трпи посљедице миграција''

22

49

Хоће их паре: Њима март доноси обиље новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner