Несхватљив потез Дончића: Имао је отворен шут за побједу, а онда је све упрскао!

Извор:

Курир

25.02.2026

09:26

Коментари:

0
Дончић, Кошарка
Фото: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Иако је имао отворен шут за побједу, Лука је одлучио да прослиједи лопту Леброну који је из изузетно тешке позиције упутио шут за три и промашио.

Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса поражени су на свом терену од екипе Орланда резултатом 110:109.

Имали су Лејкерси напад за побједу, али нису успјели да постигну кош. Лопта је била код Луке Дончића, који је у једном моменту имао отворен шут за три, међутим, умјесто шута услиједио је несхватљив потез суперстара Лејкерса. Прослиједио је лопту Леброну, који је био у далеко тежој позицији. Упутио је шут за три из окрета, али није успио да погоди, па је Орландо однио побједу из ЛА.

Најефикаснији у побједничком тиму био је Паоло Банкеро са 36 поена и десет скокова, Дезмонд Бејн је додао 22, а Картер 20 поена и 11 скокова.

У тиму Лејкерса најбољи су били Лука Дончић са 22 поена и 15 асистенција и Леброн Џејмс и Деандре Ејтон са 21 поеном.

(курир)

Лука Дончић

Леброн Џејсм

Лос Анђелес Лејкерси

Orlando

Small banner