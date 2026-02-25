Несхватљив потез Дончића: Имао је отворен шут за побједу, а онда је све упрскао!

Извор:
Курир
25.02.2026
09:26
Иако је имао отворен шут за побједу, Лука је одлучио да прослиједи лопту Леброну који је из изузетно тешке позиције упутио шут за три и промашио.
Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса поражени су на свом терену од екипе Орланда резултатом 110:109.
Имали су Лејкерси напад за побједу, али нису успјели да постигну кош. Лопта је била код Луке Дончића, који је у једном моменту имао отворен шут за три, међутим, умјесто шута услиједио је несхватљив потез суперстара Лејкерса. Прослиједио је лопту Леброну, који је био у далеко тежој позицији. Упутио је шут за три из окрета, али није успио да погоди, па је Орландо однио побједу из ЛА.
Luka Dončić had a pretty open look for a potential game-winning three, but kicked it out to LeBron. LeBron missed. Magic win 110-109‼️— tripledouball (@tripledouball) February 25, 2026
Thoughts? 😬pic.twitter.com/ii6h9dA1q1
Најефикаснији у побједничком тиму био је Паоло Банкеро са 36 поена и десет скокова, Дезмонд Бејн је додао 22, а Картер 20 поена и 11 скокова.
У тиму Лејкерса најбољи су били Лука Дончић са 22 поена и 15 асистенција и Леброн Џејмс и Деандре Ејтон са 21 поеном.
