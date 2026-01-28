Које су жеље Луке Дончића?

28.01.2026
20:36
Коментари:0
Лос Анђелес Лејкерси до сада нису направили ниједан трејд. Ближи се 5. фебруар, посљедњи дан рока за размјене у НБА лиги, а "језераши" и даље мирују.
Лејкерси су остали без поузданог центра. Тренутно имају Диандреа Ејтона као стартну петицу, док му је једина резерва Џексон Хејс.
Због тога се помиње довођење неког од центара, посебно што то тражи Лука Дончић.
Треба словеначки плејмејкер тек да продужи уговор и због тога са управом разговара око тога како да се појача тим.
Лука је изнио листу центара које би волио да види у дресу Лејкерса. Ове информације изнио је Јован Буха, познати НБА новинар и инсајдер који прати Лејкерсе.
На листи се налазе Јутин Вокер Кеслер, Џејлен Дурен из Детроита, Бурклинов Ник Клекстон и Оņјеку Оконгву из Атланте.
