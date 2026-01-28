Logo
28.01.2026

20:36

Које су жеље Луке Дончића?
Фото: Tanjug

Лос Анђелес Лејкерси до сада нису направили ниједан трејд. Ближи се 5. фебруар, посљедњи дан рока за размјене у НБА лиги, а "језераши" и даље мирују.

Лејкерси су остали без поузданог центра. Тренутно имају Диандреа Ејтона као стартну петицу, док му је једина резерва Џексон Хејс.

Због тога се помиње довођење неког од центара, посебно што то тражи Лука Дончић.

Треба словеначки плејмејкер тек да продужи уговор и због тога са управом разговара око тога како да се појача тим.

Лука је изнио листу центара које би волио да види у дресу Лејкерса. Ове информације изнио је Јован Буха, познати НБА новинар и инсајдер који прати Лејкерсе.

На листи се налазе Јутин Вокер Кеслер, Џејлен Дурен из Детроита, Бурклинов Ник Клекстон и Оņјеку Оконгву из Атланте.

