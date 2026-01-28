Игокеа поражена од Уникса у Казању

Извор:
АТВ
28.01.2026
19:20
Коментари:0
Кошаркаши Игокее поражени су од Уникса на гостујућем терену резултатом 92:84 у оквиру четвртог кола групе Б Винлајн Баскет купа.
Изједначену утакмицу видјела је публика у Казању, а на крају су домаћи имали више мирноће и успјели да упишу трећи тријумф у такмичењу.
Најефикаснији у побједничком саставу био је Џејлен Рејнолдс са 22 поена, пратио га је Дмитриј Кулагин са 20.
За Игосе 14 поена убацио је Нејт Пјер Луис, 12 је додао Амад Рори.
Тим Ненада Стефановића сада очекује пут у Дубаи, гдје ће првог фебруара одмјерити снаге са екипом Јурице Големца у оквиру 17. кола АБА лиге.
