Богдановићу шест милиона годишње за повратак у Партизан

27.01.2026

17:51

Фото: Tanjug / AP / Julio Cortez

Српски кошаркаш Богдан Богдановић контактиран је око повратка у Партизан.

Како преносе медији у Србији предсједник Партизана Остоја Мијаиловић и његов син ступили су у контакт са Богдановићем, а у тим преговорима наводно није учествовао Жарко Паспаљ, тренутни спортски директор “црно-бијелих“.

Богдану је за повратак у Партизан, како се незванично сазнаје, нуђено шест милиона евра годишње уз уговор на три сезоне, те би сигурно био најплаћенији играч на овим просторима.

Српски бек је професионалну каријеру започео у Партизану, за који је играо од 2010. до 2014. године, да би потом прешао у Фенербахче, а онда из Турске у НБА лигу. Тамо је играо за Сакраменто, Атланту и сада Лос Анђелес Клиперсе, а "гробари" се већ дуго надају и призивају Богданов повратак у вољени клуб.

Поменути извор наводи да је тренутна Богдановићева одлука је да се не врати у Партизан и остане у НБА лиги и сљедеће сезоне, прије свега због пензије и бенефита које ће зарадити.

Што се тиче наредне сезоне и НБА лиге, искусни српски репрезентативац тренутно нема све у својим рукама, јер Клиперси имају тимску опцију око уговора вриједног 16 милиона годишње, коју додуше највероватније неће искористити.

Богдан ће, претпоставља се, желети да још годину дана проведе у Америци, како би тамо провео и десету сезону у каријери и испнуио услове за максималну пензију коју лига својим ветеранима обезбјеђује.

