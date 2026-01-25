Logo
Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе

АТВ

25.01.2026

20:07

Игокеа пружила сјајан отпор, Партизан ипак дошао до побједе
Фото: КК Партизан

Кошаркаши Игокее поражени су на гостовању Партизану у оквиру 16. кола АБА лиге резултатом 90:84.

Игоси су пружили сјајан отпор на тешком гостовању, а утакмица је ријешена у посљедњој четвртини.

“Црно-бијели” су боље отворили утакмицу, повели са 9:0 и чинило се да ће остварити рутинску побједу. Ипак, Игоси су се веома брзо вратили у игру и послије првих 10 минута имали само поен заостатка.

У другој дионици виђена је поприлично изједначена кошарка, а домаћин је на одмор отишао са четири поена предности.

Наставили су Игоси да пружају добар отпор и у трећој четвртини, у једном тренутку успјели и да поведу, али је Партизан пред посљедњих 10 минута имао пет поена вишка.

Екипа Ђоана Пењароје у посљедњој четвртини успјела је да оде на двоцифрену предност и приведе меч крају.

Најефикаснији у побједничком тиму били су Стерлинг Браун и Бруно Фернандо са по 15 поена. Игосе је предводио Страхиња Гавриловић са 17.

У наредном колу Игоси гостују Дубаију, док Партизан дочекује Клуж.

КК Игокеа

КК Партизан

