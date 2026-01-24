Logo
Пењароја: Очекује нас тежак меч против Игокее

Извор:

Танјуг

24.01.2026

15:35

Ђоан Пењароја, тренер Партизана
Фото: Tanjug / AP / RADE PRELIĆ

Тренер кошаркаша Партизана Ђоан Пењароја рекао је да његову екипу очекује тежак меч против Игокее, послије двије захтјевне утакмице у Евролиги.

Партизан у недјељу од 18 часова у дворани "Александар Николић" дочекује Игокеу у мечу 16 кола Групе А АБА лиге.

Првобитно, меч је требао да се игра од 19 и 30, али је са жељом да навијачима омогући праћење финала Европског првенства у ватерполу, гдје ће се тим Србије у Београдској арени борити за злато, КК Партизан предложио промјену, што је наишло на одобрење и ривала и носиоца ТВ права, као и саме АБА лиге.

У претходном међусобном дуелу, прије девет дана у Лакташима, Партизан је савладао Игокеу резултатом 103:81. Партизан има скор 12-1, а Игокеа 7-6.

Мирко Оцокољић

Кошарка

Замијенио Жоца у црно-бијелом, Партизан се јавио и објавио најљепше вијести за Мирка Оцокољића

"Очекује нас тежак меч, послије двије захтјевне утакмице у Евролиги. Имамо проблема са повредама, а морамо да размишљамо о минутажи играча у овом ритму. Не смије да нас завара претходни дуел из Лакташа и убједљива побједа, мораћемо да одиграмо добру утакмицу, да будемо активни на скоку и у одбрани уколико мислимо да и сутра дођемо до тријумфа", рекао је Пењароја.

Аријан Лакић истиче да екипа мора да буде максимално концентрисана.

"Немамо много времена пред нама за опоравак послије дуплог кола и припрему нове утакмице против Игокее. Сигурно је психички лакше послије побједе, него послије пораза, али ништа не смије да нас завара. Можемо до побједе само уз максимално залагање и концентрисану игру током свих 40 минута", истакао је Лакић.

Из Партизана су саопштили и да ће услијед мањег капацитета дворане "Александар Николић" у односу на Београдску арену, улаз на утакмицу ће бити омогућен само власницима сезонских улазница, а продаје дневних улазница неће бити.

Ђоан Пењароја

кошарка

КК Партизан

КК Игокеа

