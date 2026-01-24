Logo
Large banner

Захарова: Пријатељство Русије и Кине заувијек

Извор:

РТ Балкан

24.01.2026

15:28

Коментари:

0
Захарова: Пријатељство Русије и Кине заувијек
Фото: Танјуг/АП

Пријатељство Русије и Кине није само на папиру, већ се заснива на живој комуникацији, узајамном поштовању и заједничкој одговорности за будућност, написала Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије на свом Телеграм каналу.

Јуче је у амбасади Кине у Москви одржан традиционални свечани новогодишњи пријем за водеће руске медије, у којем су учествовале и руске дипломате, те се тим поводом огласила Захарова.

"Сваки пут када се пређе праг амбасаде у улици Дружбе (амбасада Кине у Москви), схваташ: руско-кинеско пријатељство не постоји само на папиру и у формулацијама докумената, већ се испољава и у живој комуникацији, узајамном поштовању и заједничкој одговорности за будућност коју настављамо да градимо заједно", истакла је званичница.

Како каже, пријем у амбасади Кине није био само протоколарни догађај.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату

"То је био топао сусрет пријатеља, без формалности, чија је сарадња у свим областима, укључујући и информативну сферу, проверена временом", додала је Захарова.

Она је подсјетила да је руско руководство више пута наглашавало да су данашњи односи са Кином "на највишем нивоу у целокупној историји" односа двије земље.

"И то је тачно. Али сваке године успијевамо да освојимо још више врхове. Увјерена сам да нас и у будућности чекају нове висине. Пријатељство између Русије и Кине – заувијек!", поручила је Захарова.

(рт балкан)

Подијели:

Тагови:

Марија Захарова

Кина

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

Савјети

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

1 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Да ли БиХ губи свој уставни идентитет?

1 ч

0
Минић: Српска ће морати да има изнуђену реакцију како би се заштитила

Република Српска

Минић: Српска ће морати да има изнуђену реакцију како би се заштитила

1 ч

0
Елеонора је преживјела пожар у швајцарском бару, објавила слике из болнице

Свијет

Елеонора је преживјела пожар у швајцарском бару, објавила слике из болнице

2 ч

0

Више из рубрике

Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату

Свијет

Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату

1 ч

0
Елеонора је преживјела пожар у швајцарском бару, објавила слике из болнице

Свијет

Елеонора је преживјела пожар у швајцарском бару, објавила слике из болнице

2 ч

0
Снијег

Свијет

Због обилног снијега и киша погинуло више од 60 људи

2 ч

0
"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

Свијет

"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

09

Ванредно хидролошко стање због најављених падавина

17

07

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

16

59

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

16

55

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

16

50

Јовану Делићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner