Захарова: Пријатељство Русије и Кине заувијек

Пријатељство Русије и Кине није само на папиру, већ се заснива на живој комуникацији, узајамном поштовању и заједничкој одговорности за будућност, написала Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије на свом Телеграм каналу.
Јуче је у амбасади Кине у Москви одржан традиционални свечани новогодишњи пријем за водеће руске медије, у којем су учествовале и руске дипломате, те се тим поводом огласила Захарова.
"Сваки пут када се пређе праг амбасаде у улици Дружбе (амбасада Кине у Москви), схваташ: руско-кинеско пријатељство не постоји само на папиру и у формулацијама докумената, већ се испољава и у живој комуникацији, узајамном поштовању и заједничкој одговорности за будућност коју настављамо да градимо заједно", истакла је званичница.
Како каже, пријем у амбасади Кине није био само протоколарни догађај.
"То је био топао сусрет пријатеља, без формалности, чија је сарадња у свим областима, укључујући и информативну сферу, проверена временом", додала је Захарова.
Она је подсјетила да је руско руководство више пута наглашавало да су данашњи односи са Кином "на највишем нивоу у целокупној историји" односа двије земље.
"И то је тачно. Али сваке године успијевамо да освојимо још више врхове. Увјерена сам да нас и у будућности чекају нове висине. Пријатељство између Русије и Кине – заувијек!", поручила је Захарова.
