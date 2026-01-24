Logo
Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

Кликс

24.01.2026

15:16

Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса
Фото: Unsplash

Ако сте у потрази за оброком који је истовремено лаган, укусан и практичан за припрему, мусака с пилетином прави је избор.

Сочни комади пилећих прса, у комбинацији с танко резаним кромпиром и пажљиво одабраним зачинима, чине складан оброк који ће задовољити и најзахтјевнија непца.

Састојци:

400 г пилећих прса

4 кромпира

1 главица лука

2 јаја

1 шоља јогурта или млијека

Со, бибер и сухи зачини по укусу

Припрема:

Пилећа прса ситно исјецкајте на мање комаде. На мало уља пропржите ситно сјецкани лук, затим додајте пилетину и кратко је запеците. Посолите, побиберите и додајте сухе зачине по жељи, па наставите пржити док месо не омекша и добије лијепу боју.

Кромпир огулите и нарежите на танке колутове. У тепсију прво сложите ред кромпира, затим додајте слој пилетине, па поново кромпир. Наставите слагати док не потрошите све састојке.

Тепсију покријте алуминијском фолијом и ставите у рерну загријану на 200 степени. Пеците око сат времена. Након тога уклоните фолију, умутите јаја с млијеком или јогуртом и смјесу прелијте преко мусаке. Вратите у рерну и пеците још десетак минута, док површина не добије златно-смеђу боју.

Ова мусака с пилетином и кромпиром једноставан је, а изузетно укусан оброк који не захтијева пуно времена. Пријатно!

