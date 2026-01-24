Немате идеју за данашњи ручак? Припремите пилећу мусаку и уживајте у чаролији окуса

Извор:
Ако сте у потрази за оброком који је истовремено лаган, укусан и практичан за припрему, мусака с пилетином прави је избор.
Сочни комади пилећих прса, у комбинацији с танко резаним кромпиром и пажљиво одабраним зачинима, чине складан оброк који ће задовољити и најзахтјевнија непца.
Састојци:
400 г пилећих прса
4 кромпира
1 главица лука
2 јаја
1 шоља јогурта или млијека
Со, бибер и сухи зачини по укусу
Пилећа прса ситно исјецкајте на мање комаде. На мало уља пропржите ситно сјецкани лук, затим додајте пилетину и кратко је запеците. Посолите, побиберите и додајте сухе зачине по жељи, па наставите пржити док месо не омекша и добије лијепу боју.
Кромпир огулите и нарежите на танке колутове. У тепсију прво сложите ред кромпира, затим додајте слој пилетине, па поново кромпир. Наставите слагати док не потрошите све састојке.
Тепсију покријте алуминијском фолијом и ставите у рерну загријану на 200 степени. Пеците око сат времена. Након тога уклоните фолију, умутите јаја с млијеком или јогуртом и смјесу прелијте преко мусаке. Вратите у рерну и пеците још десетак минута, док површина не добије златно-смеђу боју.
Ова мусака с пилетином и кромпиром једноставан је, а изузетно укусан оброк који не захтијева пуно времена. Пријатно!
