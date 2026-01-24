Научници открили тачно вријеме кад почиње поподневни умор: За шест минута

Извор:
Б92
24.01.2026
14:57
Многи људи током радног дана, нарочито у послијеподневним сатима, осјећају изражен пад енергије, а нова анкета показује да се тај тренутак може прецизно одредити.
Истраживање је открило да већина запослених доживљава нагли умор тачно у 14 часова и 6 минута, најчешће након паузе за ручак, преноси Studyfinda.org.
Испоставља се да поподневна исцрпљеност није само субјективан утисак, већ има јасно уочљив образац. Према анкети спроведеној међу 2.000 испитаника, управо послије оброка долази до пада концентрације и енергије, због чега многи имају утисак да би им било потребно бар дупло више снаге како би без потешкоћа завршили све обавезе до краја дана.
Резултати анкете показују и да мањак енергије има конкретне посљедице на свакодневни живот. Чак три четвртине испитаника сматра да би имали веће приходе када би током дана били енергичнији, док 71 одсто запослених вјерује да би се осјећали срећније када би лакше издржали до краја радног времена. Поред тога, 44 одсто учесника наводи да с годинама примјећују постепен пад енергије.
Када су замишљали како би изгледао њихов дан са неограниченом количином снаге, већина није стављала каријеру на прво мјесто. Најчешћи одговор био је да би више времена проводили са породицом и пријатељима, умјесто да се додатно оптерећују обавезама.
Умор се показао као озбиљна препрека и у приватном животу. Готово половина испитаника каже да нема довољно енергије за редовно вјежбање, док трећина наводи да због исцрпљености ређе виђа пријатеље. Многи истичу да их мањак снаге спречава да уживају у боравку на отвореном, као и да им отежава свакодневну припрему оброка.
Око 45 одсто испитаника признаје да су често преуморни за активности које иначе воле, док више од половине има осјећај да им недостатак енергије отежава да заврше чак и основне обавезе. Четвртина наводи да се и након завршетка радног дана осјећа потпуно исцрпљено.
Додатни проблем представља осјећај кривице – многи себи замјерају што запостављају физичку активност, личну његу, кућне обавезе или вријеме проведено са блиским људима. Испитаници су као дане у којима би највише вољели да буду пуни енергије навели понедјељак, петак и суботу.
Истраживање указује и на јасну везу између нивоа енергије и општег задовољства животом. Више од седам од десет испитаника сматра да би били срећнији када би имали више снаге током дана. Пад енергије око 14:06 за многе представља тренутак када свакодневне обавезе постају знатно теже, а анкета подсјећа да умор није пролазна појава, већ фактор који утиче на здравље, односе и свакодневне изборе.
