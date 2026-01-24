Logo
Large banner

Научници открили тачно вријеме кад почиње поподневни умор: За шест минута

Извор:

Б92

24.01.2026

14:57

Коментари:

0
Научници открили тачно вријеме кад почиње поподневни умор: За шест минута

Многи људи током радног дана, нарочито у послијеподневним сатима, осјећају изражен пад енергије, а нова анкета показује да се тај тренутак може прецизно одредити.

Истраживање је открило да већина запослених доживљава нагли умор тачно у 14 часова и 6 минута, најчешће након паузе за ручак, преноси Studyfinda.org.

Испоставља се да поподневна исцрпљеност није само субјективан утисак, већ има јасно уочљив образац. Према анкети спроведеној међу 2.000 испитаника, управо послије оброка долази до пада концентрације и енергије, због чега многи имају утисак да би им било потребно бар дупло више снаге како би без потешкоћа завршили све обавезе до краја дана.

илу-умор-главобоља-06122025

Здравље

Зашто мозак "затупи"? Ментална магла није дијагноза, али постоји

Резултати анкете показују и да мањак енергије има конкретне посљедице на свакодневни живот. Чак три четвртине испитаника сматра да би имали веће приходе када би током дана били енергичнији, док 71 одсто запослених вјерује да би се осјећали срећније када би лакше издржали до краја радног времена. Поред тога, 44 одсто учесника наводи да с годинама примјећују постепен пад енергије.

Када су замишљали како би изгледао њихов дан са неограниченом количином снаге, већина није стављала каријеру на прво мјесто. Најчешћи одговор био је да би више времена проводили са породицом и пријатељима, умјесто да се додатно оптерећују обавезама.

Озбиљна препрека

Умор се показао као озбиљна препрека и у приватном животу. Готово половина испитаника каже да нема довољно енергије за редовно вјежбање, док трећина наводи да због исцрпљености ређе виђа пријатеље. Многи истичу да их мањак снаге спречава да уживају у боравку на отвореном, као и да им отежава свакодневну припрему оброка.

илу-умор-главобоља-06122025

Занимљивости

Психолози откривају зашто нам се јануар чини као најдужи мјесец у години

Око 45 одсто испитаника признаје да су често преуморни за активности које иначе воле, док више од половине има осјећај да им недостатак енергије отежава да заврше чак и основне обавезе. Четвртина наводи да се и након завршетка радног дана осјећа потпуно исцрпљено.

Додатни проблем представља осјећај кривице – многи себи замјерају што запостављају физичку активност, личну његу, кућне обавезе или вријеме проведено са блиским људима. Испитаници су као дане у којима би највише вољели да буду пуни енергије навели понедјељак, петак и суботу.

Истраживање указује и на јасну везу између нивоа енергије и општег задовољства животом. Више од седам од десет испитаника сматра да би били срећнији када би имали више снаге током дана. Пад енергије око 14:06 за многе представља тренутак када свакодневне обавезе постају знатно теже, а анкета подсјећа да умор није пролазна појава, већ фактор који утиче на здравље, односе и свакодневне изборе.

Подијели:

Таг:

umor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

Остали спортови

Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

2 ч

1
"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

Свијет

"Злочин против човјечности": Кијев напао дроновима, погинула трочлана медицинска екипа

2 ч

0
Минић: Српска се осјећа јачом када зна да је уз њу јака Србија

Република Српска

Минић: Српска се осјећа јачом када зна да је уз њу јака Србија

2 ч

0
Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

Свијет

Стиже смртоносна олуја! Проглашено ванредно стање, продавнице опустошене, нижу се упозорења

2 ч

0

Више из рубрике

Умор главобоља

Здравље

Зашто жене имају чешће мигрену него мушкарци

4 ч

0
Таблете лијекови

Здравље

Смањује мигрене до 50 одсто: Процес одобравања лијека тренутно у току

18 ч

0
Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

Здравље

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

1 д

0
Имате мучнину свако јутро, а нисте трудни? Откријте пет могућих разлога

Здравље

Имате мучнину свако јутро, а нисте трудни? Откријте пет могућих разлога

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

07

Сњежни леопард напао туристкињу на познатом кинеском скијалишту

16

59

Трамп запријетио Канади царинама од 100 одсто

16

55

За овакву превару сигурно досад нисте чули: Дешава се у Белгији

16

50

Јовану Делићу одређен притвор

16

43

Макрон тражи хитно укидање друштвених мрежа за млађе од 15 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner