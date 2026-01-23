Logo
Смањује мигрене до 50 одсто: Процес одобравања лијека тренутно у току

Извор:

Танјуг

23.01.2026

22:43

Таблете лијекови
Фото: Pexels

Неспецифично антитело фреманезумаб може да смањи за 50 посто број напада мигрене код дјеце, показала је најновија међународна клиничка студија у којој је учествовао ИРЦЦС Сан Рафаеле у Риму, преносе данас италијански медији.

Фреманезумаб је моноклонско антитело усмјерено против пептида повезаног са геном калцитонина (ЦГРП) и одобрен је прошлог августа од стране Америчке агенције за храну и лијекове за педијатријску употребу, пренела је Анса.

То је прва анти-ЦГРП терапија одобрена за превенцију мигрене код одраслих и дјеце.

Процес одобравања лијека је тренутно у току у Европи. Међународна студија о фреманезумабу, објављена у часопису Њу Енгланд Јоурнал оф Медицине, обухватила је 237 пацијената узраста између 6 и 17 година код којих се повремено јављају мигрене.

КК Црвена Звезда

Кошарка

Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи

"Након само три мјесеца лијечења, фреманезумаб је резултирао смањењем учесталости напада за најмање 50 одсто код више од половине испитаника, без значајних нежељених ефеката", казао је Пјеро Барбанти, коаутор публикације и професор неурологије на Универзитету Сан Рафаеле.

Тагови:

лијек

мигрена

