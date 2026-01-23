Смањује мигрене до 50 одсто: Процес одобравања лијека тренутно у току

Извор:
Танјуг
23.01.2026
22:43
Коментари:0
Неспецифично антитело фреманезумаб може да смањи за 50 посто број напада мигрене код дјеце, показала је најновија међународна клиничка студија у којој је учествовао ИРЦЦС Сан Рафаеле у Риму, преносе данас италијански медији.
Фреманезумаб је моноклонско антитело усмјерено против пептида повезаног са геном калцитонина (ЦГРП) и одобрен је прошлог августа од стране Америчке агенције за храну и лијекове за педијатријску употребу, пренела је Анса.
То је прва анти-ЦГРП терапија одобрена за превенцију мигрене код одраслих и дјеце.
Процес одобравања лијека је тренутно у току у Европи. Међународна студија о фреманезумабу, објављена у часопису Њу Енгланд Јоурнал оф Медицине, обухватила је 237 пацијената узраста између 6 и 17 година код којих се повремено јављају мигрене.
Кошарка
Кошаркаши Црвене звезде побиједили Виртус у Болоњи
"Након само три мјесеца лијечења, фреманезумаб је резултирао смањењем учесталости напада за најмање 50 одсто код више од половине испитаника, без значајних нежељених ефеката", казао је Пјеро Барбанти, коаутор публикације и професор неурологије на Универзитету Сан Рафаеле.
Најновије
Најчитаније
23
06
23
03
22
55
22
51
22
48
Тренутно на програму