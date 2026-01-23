Logo
Покушао таксисту орално задовољити, није му ни требао превоз

23.01.2026

22:15

Општински суд у Сплиту кривичним је налогом на условну казну од пет мјесеци затвора осудио 38-годишњег Сплићанина који је усред ноћи наручио Убер, али не због превоза, пише Далматински портал.

Према пресуди, када је возач стигао на договорену локацију, мушкарац му се обратио на енглеском језику и затражио помоћ око наводне пртљаге у оближњем грму. Умјесто тога, онд‌је је возача ухватио за споловило и рекао: "Please, can I suck your cock?"

Суд наводи да је возача хтио орално задовољити и да је у томе био упоран док се возач удаљавао према свом возилу. Због таквог је понашања осуђен за казнено д‌јело блудних радњи, које спада у кривична д‌јела против полне слободе.

Изречена му је условна казна затвора у трајању од пет мјесеци. Ако осуђеник уложи приговор на кривични налог, поступак ће се наставити пред судом у редовном кривичном поступку.

(Индекс)

