Старици (84) рекли да су јој новчанице неисправне, однијели јој 9.500 КМ

Извор:

Хина

23.01.2026

15:02

Фото: Unsplash

Осјечко-барањска полиција трага за двоје осумњиченика који су, лажно се представљајући као банкари, 84-годишњакињи из Доњег Михољца однијели сву уштеђевину, оштетивши је за нешто више од 4.800 евра, саопштила је данас полиција.

Јуче око 14 сати 84-годишњакињу је назвала непозната особа која се представила као радница банке те жртву вјешто увјерила да су све новчанице које посједује код куће неисправне.

Након разговора на кућни праг јој је дошао непознати мушкарац који је од 84-годишњакиње преузео сву њену уштеђевину у износу од 4.830 евра, а потом се удаљио с мјеста догађаја у непознатом смјеру.

Из полиције истичу да трагају за непознатим преварантима.

превара

Хрватска

