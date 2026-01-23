Logo
Тиктокер пријављен тужилаштву јер се представљао као полицајац

23.01.2026

14:59

Коментари:

0
Тиктокер пријављен тужилаштву јер се представљао као полицајац
Фото: МУП ТК

Полиција Туланског кантона поднијела је извјештај Кантоналном тужилаштву против А.З. (43) из Тиње код Сребреника који је на друштвеној мрежи снимало садржаје лажно се представљајући као полицијски службеник.

Полиција је утврдила да наведено лице објављује различите непримјерене садржаје на "Тиктоку", користећи разну електронску опрему и предмете и ознаке службеног лица, лажно се представљајући као кантонални полицијски службеник, саопштено је данас из Управе полиције Тузланског кантона.

У саопштењу је наведено да су припадници Полицијске управе Сребреник предузели низ радњи и идентификовали А.З. након што су поступили по сазнањима да непознато лице у полицијској униформи на "Тиктоку" са профила "Хоџа хит, др Хокс" објављује садржаје због којих је дио јавности стекао погрешну слику да је ријеч о полицајцу.

Свијет

Унук познатог бизнисмена тешко повријеђен током прављења чварака

Полиција је предузела потребне радње под надзором тузланског Кантоналног тужилаштва, а А.З. је осумњичен за кривично дјело лажно представљање.

Тагови:

TikTok

policija

Коментари (0)
