Тиктокер пријављен тужилаштву јер се представљао као полицајац

Полиција Туланског кантона поднијела је извјештај Кантоналном тужилаштву против А.З. (43) из Тиње код Сребреника који је на друштвеној мрежи снимало садржаје лажно се представљајући као полицијски службеник.
Полиција је утврдила да наведено лице објављује различите непримјерене садржаје на "Тиктоку", користећи разну електронску опрему и предмете и ознаке службеног лица, лажно се представљајући као кантонални полицијски службеник, саопштено је данас из Управе полиције Тузланског кантона.
У саопштењу је наведено да су припадници Полицијске управе Сребреник предузели низ радњи и идентификовали А.З. након што су поступили по сазнањима да непознато лице у полицијској униформи на "Тиктоку" са профила "Хоџа хит, др Хокс" објављује садржаје због којих је дио јавности стекао погрешну слику да је ријеч о полицајцу.
Полиција је предузела потребне радње под надзором тузланског Кантоналног тужилаштва, а А.З. је осумњичен за кривично дјело лажно представљање.
