Поднесен извјештај ОЈТ због лажне дојаве о бомби

Извор:
АТВ
23.01.2026
14:40
Полицијски службеници ПУ Бањалука, поднијели су данас Окружном јавном тужилаштву, Извјештај против М.Р. из Градишке, због постојања основа сумње да је упутио лажно пријавио бомбу у угоститељском објекту у Бањалуци.
Како наводе из полиције, он се терети да је починио кривично дјело "Лажно пријављивање кривичног дјела".
М.Р. се сумњичи се да је 28. децембра прошле године око 03:20 часова путем телефона пријавило да је у угоститељском објекту у Бањалуци постављена бомба, а након предузетих мјера и радњи и извршеног противдиверзионог прегледа утврђено је да се ради о лажној пријави.
