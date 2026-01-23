Logo
Напао суграђанина па му полупао ауто

Аутор:

Стеван Лулић

23.01.2026

14:33

Коментари:

0
М.В. из Градишке ухапшен је јуче због сумње да је починио кривично дјело "Насилничко понашање".

Полиција сумња да је ухапшени дан раније, 21.01.2026, испред угоститељског објекта у Градишци физички напао оштећено лице, а затим му оштетио путнички аутомобил.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наложио да се након комплетирања предмета против лица М.В. достави извјештај за почињено кривично дјело.

Градишка

napad

Насиље

