Напао суграђанина па му полупао ауто

Аутор:Стеван Лулић
23.01.2026
14:33
Коментари:0
М.В. из Градишке ухапшен је јуче због сумње да је починио кривично дјело "Насилничко понашање".
Полиција сумња да је ухапшени дан раније, 21.01.2026, испред угоститељског објекта у Градишци физички напао оштећено лице, а затим му оштетио путнички аутомобил.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наложио да се након комплетирања предмета против лица М.В. достави извјештај за почињено кривично дјело.
