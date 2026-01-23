Logo
Large banner

Дјед ухапшен због сумње да је обљубио унуку

Извор:

Информер

23.01.2026

11:15

Коментари:

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Фото: Unsplash

Полиција на територији Београда ухапсила је Г. М. (57) због сумње да је извршио кривично дјело обљуба над дјететом.

Жртва је његова унука (14) која је изјаве дјела у присуству мајке.

Осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведен на саслушање.

Према незваничним информацијама, сумња се да је дјед ово тешко кривично дело над унуком извршио у више наврата.

Случај је преузело Више јавно тужилаштво у Београду, које ће спровести даљу истрагу. Будући да је жртва малолетно лице, истражни органи ће предузети све мере како би се заштитио интегритет дјетета, а исказ ће бити узет уз присуство стручних лица и психолога.

илу-стомак-26092025

Савјети

Желите се ријешити сала? Свако јутро на празан стомак пијте један напитак

Кривични законик Србије за обљубу над дјететом предвиђа изузетно строге санкције. За најтеже облике овог дјела, посебно када постоји сродство или злоупотреба положаја, запријећена је казна затвора од најмање 10 година или доживотни затвор.

Све надлежне службе, укључујући и Центар за социјални рад, укључене су у пружање подршке и заштите жртви од самог тренутка пријаве, преноси Информер.

Подијели:

Тагови:

сексуално злостављање

djed

Силовање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

1 ч

1
Желите се ријешити сала? Свако јутро на празан стомак пијте један напитак

Савјети

Желите се ријешити сала? Свако јутро на празан стомак пијте један напитак

1 ч

0
Преврнут аутомобил у Осијеку

Регион

Слетјели са пута, па се закуцали у бетон: Ватрогасци сјекли аутомобил да извуку троје младих

1 ч

0
Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов

Сцена

Детаљи развода Тошића и Карлеуше: Колико Душко плаћа алиментацију

1 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Хапшење у Сарајеву: Пронађени дрога, оружје и муниција

1 ч

0
Тинејџер пронађен у олупини аута, боре му се за живот

Хроника

Тинејџер пронађен у олупини аута, боре му се за живот

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Благајница годинама узимала паре од пензија: Милионе ставила у џеп

1 ч

0
Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

Хроника

Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

24

Поледица направила хаос: Погинуле 3 особе, више њих повријеђено

12

23

У току исплата за 3.635 корисника

12

14

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

12

03

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

11

50

Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner