Дјед ухапшен због сумње да је обљубио унуку

Полиција на територији Београда ухапсила је Г. М. (57) због сумње да је извршио кривично дјело обљуба над дјететом.
Жртва је његова унука (14) која је изјаве дјела у присуству мајке.
Осумњиченом је одређено полицијско задржавање до 48 сати, у ком року ће бити приведен на саслушање.
Према незваничним информацијама, сумња се да је дјед ово тешко кривично дело над унуком извршио у више наврата.
Случај је преузело Више јавно тужилаштво у Београду, које ће спровести даљу истрагу. Будући да је жртва малолетно лице, истражни органи ће предузети све мере како би се заштитио интегритет дјетета, а исказ ће бити узет уз присуство стручних лица и психолога.
Кривични законик Србије за обљубу над дјететом предвиђа изузетно строге санкције. За најтеже облике овог дјела, посебно када постоји сродство или злоупотреба положаја, запријећена је казна затвора од најмање 10 година или доживотни затвор.
Све надлежне службе, укључујући и Центар за социјални рад, укључене су у пружање подршке и заштите жртви од самог тренутка пријаве, преноси Информер.
