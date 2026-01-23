Logo
Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

Извор:

Информер

23.01.2026

10:32

Фото: Thirdman/Pexels

Министарство унутрашњих послова огласило се поводом навода да је на Вождовцу рано јутрос дошло до убадања дјевојке у образ и саопштило да то није истина.

Како су раније писали медији, девојка С.Р. (23) избодена је по образу јутрос у шест сати на Вождовцу, након чега је одмах примљена у Ургентни центар (УЦ).

Међутим, из МУП кажу да никаквог убадања није било и да је дјевојка имала само повреду поткољенице.

Она је убрзо по пријему у здравствену установу збринута и напустила је објекат.

(Информер)

