Девојка није избодена, ево шта се заиста десило

Извор:
Информер
23.01.2026
10:32
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова огласило се поводом навода да је на Вождовцу рано јутрос дошло до убадања дјевојке у образ и саопштило да то није истина.
Како су раније писали медији, девојка С.Р. (23) избодена је по образу јутрос у шест сати на Вождовцу, након чега је одмах примљена у Ургентни центар (УЦ).
Међутим, из МУП кажу да никаквог убадања није било и да је дјевојка имала само повреду поткољенице.
Она је убрзо по пријему у здравствену установу збринута и напустила је објекат.
(Информер)
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
24
12
23
12
14
12
03
11
50
Тренутно на програму