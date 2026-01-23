Logo
Пар из Француске изгубио мачка на одмору у Шпанији: Он се вратио кући након пет мјесеци

Извор:

Агенције

23.01.2026

10:15

Мачак пронашао пут до куће
Фото: Instagram/Screenshot

Мачак Филоу нестао је у аугусту 2025. године с одморишта на аутопуту у близини Гироне у Шпанији, а успио је наћи пут до свог дома у Олонзацу у Француској, који је удаљен 250 км од мјеста гдје је одлутао.

Патрицк и Евелине Сире су се у аугусту 2025. године враћали кући у Олонзац у Француској када им је кућни љубимац, мачак Филоу, исклизнуо кроз прозор кампера.

Пар се зауставио да наточи гориво на одморишту у Шпанији, само да би убрзо схватили да мачка нема.

Према француском листу L'Indépendant, Сиреови су данима тражили свог љубимца и подносили молбе шпанској полицији, али није пронађен. Упркос дојавама о сличним животињама у близини, то није био Филоу и пар се плашио да је њихов љубимац заувијек нестао.

Како су мјесеци пролазили, изгубили су наду да ће га пронаћи. Међутим, 9. јануара 2026. године примили су телефонски позив који им је промијенио живот од жене по имену Хелене, која је тврдила да је пронашла Филоуа.

Хелене је пронашла исцрпљеног, мршавог мачка у Хомпсу, селу које се налази на периферији родног града пара. Одвела га је локалном ветеринару, гдје је микрочип открио да то заиста јесте љубимац породице Сире.

Отпорна мачка успјешно је прешла 250 км, преко неколико регија и државне границе, како би пронашла пут назад својој породици.

Стручњаци сугеришу да мачке посједују високо развијено просторно памћење, користећи визуелне оријентире, мирисе и звукове за навигацију.

