Упозорење због обилних падавина у недјељу

Због очекиваних обилних падавина у недјељу, 25. јануара, за дијелове БиХ издато је црвено упозорење, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Упозорење је издато за Херцеговину, те централне, југозападне и југоисточне дијелове земље у периоду од недјеље ујутро па до понедјељка.
У наведеном периоду очекује се од 40 до 80 литара падавина по метру квадратном.
Становиштву се савјетује да у оваквим околностима буде спремно да заштитити себе и имовину.
Могући су плављење имовине и саобраћајних мрежа, као и поремећаји у снадбијевању електричном енергијом, водом и у комуникацијама.
