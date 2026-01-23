Logo
Упозорење због обилних падавина у недјељу

АТВ

23.01.2026

Упозорење због обилних падавина у недјељу
Фото: Pixabay

Због очекиваних обилних падавина у недјељу, 25. јануара, за дијелове БиХ издато је црвено упозорење, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Упозорење је издато за Херцеговину, те централне, југозападне и југоисточне дијелове земље у периоду од недјеље ујутро па до понедјељка.

vatrogasci

Бања Лука

У Бањалуци горио димњак, кров и контејнер

У наведеном периоду очекује се од 40 до 80 литара падавина по метру квадратном.

Становиштву се савјетује да у оваквим околностима буде спремно да заштитити себе и имовину.

Болови стомак менструација

Здравље

Имате мучнину свако јутро, а нисте трудни? Откријте пет могућих разлога

Могући су плављење имовине и саобраћајних мрежа, као и поремећаји у снадбијевању електричном енергијом, водом и у комуникацијама.

obilne padavine

Упозорење

Коментари (0)
