Данас мало топлије него претходних дана

АТВ

23.01.2026

08:19

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити краћих сунчаних периода и мало топлије.

Понегдје око ријека и по котлинама магла се може задржавати током већег дијела дана уз хладније вријеме. Увече облачно и углавном суво, на југу с новом кишом, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар на југу и западу слаб до умјерен јужних смјерова, у осталим предјелима слаб и промјенљив.

Максимална температура ваздуха од пет до 11 степени Целзијусових, у вишим предјелима и мјестима са маглом од два.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у Српској и ФБиХ јутрос претежно облачно вријеме. Локално је регистрована слаба киша по Херцеговини, сјеверу и истоку земље.

Температура измјерена у 7.00 часова: Соколац минус четири, Бјелашница и Рудо минус три, Вишеград минус два, Сребреница, Хан Пијесак, Фоча, Шипово, Бањалука, Добој и Бијељина и Зеница минус један, Бихаћ, Бугојно, Сански Мост, Сарајево Мркоњић Град, Калиновик, Рибник, Приједор и Нови Град нула, Чемерно један, Кнежево, Ливно и Гацко два, Билећа пет, Мостар шест и Требиње седам степени Целзијусових.

Временска прогноза

Temperatura

Република Српска

