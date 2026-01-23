Logo
Сарајево јутрос најзагађенији град на свијету

СРНА

23.01.2026

08:09

Сарајево јутрос најзагађенији град на свијету

Сарајево је јутрос град са најзагађенијим ваздухом на свијету са индексом загађености 359, подаци су сајта за мјерење квалитета ваздуха "Ај-кју-ер".

Сарајево је јутрос једини град на свијету са квалитетом ваздуха у категорији опасног, а слиједе градови Дака у Бангладешу са индексом 264, Делхи и Калкута у Индији са индексом 212, односно 206 и други, што се сврстава у категорију врло нездравог ваздуха.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел не жели мир

Према подацима са сајта удружења "Еко акција", у БиХ јутрос је ваздух опасан и у Високом, Вогошћи, Какњу, Илијашу и Травнику, док је врло нездрав у Бањалуци, Зеници, Тузли, Маглају.

Загађен ваздух представља опасност за становништво, те се савјетује избјегавање боравка напољу или, уколико то није могуће, избјегавање било каквих напора, посебно за осјетљиве групе - стара лица, труднице и дјецу, те лица са респираторним и срчаним проблемима.

Сарајево

Сарајево

zagađenje vazduha

