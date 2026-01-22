У Невесињу нема вишкова млијека, откуп стабилан

Аутор:Теодора Бјелогрлић
200 литара млијека, свакога дана, произведе се на фарми Љубе Радић из Невесиња. Ова фарма посједује 11 музних грла, а сложна породица Радић све ради сопственим снагама. Оно што се произведе одмах иде на откуп, по цијени од 93 пфенинга. Одржати овакву фарму није лако, признаје Љуба, а већа премија значила би много.
"Много би нам свима значило, поготово премију да подигну. Надамо се да хоће. Некада је литар млијека био са литром нафте. А сад и само знате која је ту разлика. Трудимо се да предамо што квалитетније и боље млијеко. Понашамо се као да себи радимо. Наша мљекара откупљује сву количину и није нам смањила цијену", каже Љуба Радић, придворци код Невесиња.
Љуба је једна од 140 коопераната невесињске мљекаре Перффето, која овдје послује скоро три деценије. Разне врсте сирева и кајмака овдје настају. Жеља им је да прошире свој асортиман, зато су сопственим средствима изградили нови погон.
"Откад смо кренули са радом увијек смо радили без кредита, што је у данашње вријеме велика ријеткост. Зарадимо новац, па га уложимо. Мислим да је то сигурније", каже Гордана Kљакић, мљекара “Перфето”.
Невесињци се не жале и не траже много. Уздају се у своје знање и рад. Мљекара запошљава око 20 радника, а производња и прерада млијека једна је од главних карика развоја ове мале херцеговачке општине. Због тога су се данас састали помоћник министра пољопривреде и начелник, обећавају подршку.
"Они људи раде из властитих средстава они чак нису остваривали подстицај кроз капиталне инвестиције. Заједничким снагама кроз републичке подстицаје и подстицаје са локалног нивоа да допринесемо овакве пројекте и подржимо модернизације фарми и опстанак наших људи на селу", рекао је Негослав Лукић, помоћник министра пољопривреде Републике Српске
"Ми јесмо нажалост имали двије велике фарме, једна 100 крава музних, друга 50, оне су затворене. Из одређених економских или других разлога. Али имамо појаву мањих фарми, које имају између 10-20 грла", каже Миленkо Авдаволић, начелник Невесиња.
На подручју Невесиња регистровано је око 60 фарми крава, а годишњи откуп мљекаре Перффето износи око милион и по литара млијека. Њихови производи стижу до рафова многих трговачких ланаца широм БиХ.
