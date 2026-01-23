Држављани Хрватске остали заглављени на планини у аутомобилу: Погледајте акцију спасавања

23.01.2026
Због обилних сњежних наноса и отежаних зимских услова, путни правац Рујиште – Коњиц тренутно је непроходан, а на овом подручју јуче је забиљежена још једна интервенција спашавања.
Како је саопштено из Горске службе спашавања Прењ, њихови припадници запримили су позив за помоћ након што је путничко возило хрватских држављана запело у снијегу испод планине Прењ, на некатегорисаном путу на релацији Рујиште – Коњиц.
Према доступним информацијама, навигација је возаче усмјерила најкраћом рутом с Рујишта према Сарајеву, што их је довело на изузетно опасну зимску дионицу која у овим временским условима није сигурна за саобраћај. Спасиоци су, уз ангажман off-road возила и велики напор на терену, успјели извући заглављено возило и помоћи путницима.
Из ГСС-а Прењ упозоравају да се овакве ситуације често понављају јер возачи, не познајући стање некатегорисаних путева, настављају вожњу све док се не нађу у озбиљној опасности.
Трећи пут у мање од мјесец дана, ГСС је, због навигације, која је стране држављане упутила на "најкраћи пут", морала да интервенише у опасним ситуацијама.
Готово без преседана дешава се да људи прате навигацију све док се не нађу у безизлазној ситуацији.
