Младић за којим су трагали сви у БиХ пронађен - налази се у затвору

Извор:

Црна-хроника.инфо

22.01.2026

20:36

Коментари:

0
Мануел Талић пронађен у затвору у Хрватској
Фото: Printscreen/Facebook

Породица га тражила скоро 20 дана, мислили да је нестао – налази се у притвору у Хрватској

Потрага за Мануелом Талићем (1997) из Велике Кладуше, за којим су породица и пријатељи трагали скоро 20 дана, завршена је – Мануел је пронађен жив.

Како пише Црна Хроника, Мануел Талић, настањен у насељу Грабовац, МЗ Врнограч, лоциран је на територији Република Хрватска, гд‌је се тренутно налази у притвору. Разлози лишења слободе, као и други детаљи овог случаја, засад нису познати.

Породица га тражила три седмице

Подсјећамо, породица је раније јавно апеловала за помоћ грађана, наводећи да се Мануелу изгубио сваки траг те да о њему нису имали никакве информације готово три седмице. Његов нестанак изазвао је велику забринутост, посебно на подручју Велика Кладуша и околних мјеста.

Према ранијим информацијама, Мануел Талић рођен је 26. аугуста 1997. године, има пребивалиште у мјесту Грабовац код Врнограча, висок је око 170 центиметара, смеђе косе, а у тренутку нестанка носио је браду.

Иако је породица коначно добила потврду да је жив, остаје да се у наредном периоду разјасне све околности његовог боравка у Хрватској и разлози због којих се налази у притвору. Јавност ће, како се очекује, о томе бити додатно информисана након званичних потврда надлежних институција.

Тагови:

Мануел Талић

Велика Кладуша

потрага

Коментари (0)
