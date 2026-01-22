Младић за којим су трагали сви у БиХ пронађен - налази се у затвору

Извор:
Породица га тражила скоро 20 дана, мислили да је нестао – налази се у притвору у Хрватској
Потрага за Мануелом Талићем (1997) из Велике Кладуше, за којим су породица и пријатељи трагали скоро 20 дана, завршена је – Мануел је пронађен жив.
Како пише Црна Хроника, Мануел Талић, настањен у насељу Грабовац, МЗ Врнограч, лоциран је на територији Република Хрватска, гдје се тренутно налази у притвору. Разлози лишења слободе, као и други детаљи овог случаја, засад нису познати.
Подсјећамо, породица је раније јавно апеловала за помоћ грађана, наводећи да се Мануелу изгубио сваки траг те да о њему нису имали никакве информације готово три седмице. Његов нестанак изазвао је велику забринутост, посебно на подручју Велика Кладуша и околних мјеста.
Према ранијим информацијама, Мануел Талић рођен је 26. аугуста 1997. године, има пребивалиште у мјесту Грабовац код Врнограча, висок је око 170 центиметара, смеђе косе, а у тренутку нестанка носио је браду.
Иако је породица коначно добила потврду да је жив, остаје да се у наредном периоду разјасне све околности његовог боравка у Хрватској и разлози због којих се налази у притвору. Јавност ће, како се очекује, о томе бити додатно информисана након званичних потврда надлежних институција.
