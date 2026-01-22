Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

Извор:
СРНА
22.01.2026
17:42
Коментари:0
Због пораста температуре ваздуха постоји опасност од одрона на путним правцима Карановац-Кнежево-Турбе, Бањалука-Црна Ријека, Сарајево-Фоча и Рогатица-Вишеград, упозорио је Ауто-мото савез Републике Српске.
Како су навели, магла на појединим дионицама у котлинама смањује видљивост и успорава одвијање саобраћаја.
Возачима се савјетује да возе опрезно и избјегавају ризична претицања, те да посебно пажњу обрате у близини школа.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
