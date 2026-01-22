Logo
Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

СРНА

22.01.2026

17:42

0
Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона
Фото: Pexels

Због пораста температуре ваздуха постоји опасност од одрона на путним правцима Карановац-Кнежево-Турбе, Бањалука-Црна Ријека, Сарајево-Фоча и Рогатица-Вишеград, упозорио је Ауто-мото савез Републике Српске.

Како су навели, магла на појединим дионицама у котлинама смањује видљивост и успорава одвијање саобраћаја.

Возачима се савјетује да возе опрезно и избјегавају ризична претицања, те да посебно пажњу обрате у близини школа.

На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

АМС РС

путеви

одрон

