Тамагочи напунио 30 година

Јапанске играчке тамагочи биле су помама међу дјецом деведесетих година, али виртуелни љубимци који захтијевају храну и пажњу и даље су популарни међу припадницима генерације З, који воле ретро естетику, али и међу њиховим носталгичним родитељима.
Више од 100 милиона џепних, пластичних, јајоликих играчака продато је широм свијета од њиховог лансирања, наводи произвођач Бандаи Намцо.
Тамагочи, чије име потиче од јапанских ријечи за „јаје“ и „сат“, посљедњих година постао је популаран модни додатак међу младима, према наводима Бандаи Намцоа.
Продаја тамагочи производа, не укључујући видео-игре, порасла је отприлике седам пута у пет година, од 2019. године.
Петнаестогодишња туристкиња из Бразила Рафаела Миранда Фреире, која је са мајком посјетила токијску четврт Хараџуку, рекла је за АФП да сама не посједује тамагочија, али да јој се свиђа сам концепт.
„Стварно је носталгично и слатко. Као нека слатка естетика из двијехиљадитих“, рекла је, признајући да неки њени вршњаци „једноставно то не воле или мисле да је дјетињасто“.
Она сматра да старе играчке могу бити здрава алтернатива друштвеним мрежама. „Добро је. Једноставно се макнеш с телефона и цијениш мале ствари у животу“, казала је.
Прошле године британски трговац Хамлеyс уврстио је тамагочија на свој списак 100 најбољих играчака свих времена, раме уз раме са лего коцкицама и Рубиковом коцком.
Дигитални љубимци о којима корисници морају да брину када су гладни или болесни одрастају у зависности од пружене бриге, али могу и да умру ако су занемарени.
Бандаи Намцо је поводом 30. рођендана тамагочија отворио посебну изложбу. Улазећи у простор кроз огромно бијело јаје, посјетиоци могу да разгледају разне инсталације погодне за фотографисање, као и историјску просторију у којој се могу играти са десетинама различитих модела лансираних током година.
Готово половина укупне продаје тамагочи уређаја остварена је у Јапану, док је 33 одсто продаје забиљежено у Америци, а само два одсто у осталим земљама азијско-пацифичке регије, наводи Бандаи Намцо.
Двадесетпетогодишња Јумехо Акита рекла је за АФП да има лијепа сјећања на своје тамагочи искуство из дјетињства.
„Стварно сам га жељела и када сам га напокон добила, чувала сам га и веома пажљиво одгајала лик“, казала је.
Неки родитељи данас желе да њихова дјеца доживе исто. Амерички сценариста Џастин Пјасецки, који борави на одмору у Јапану, рекао је за АФП да је недавно купио тамагочије као божићни поклон за своје двије ћерке, старе четири и шест година.
„У овом тренутку оне имају диплому из рачунарских наука кад је ријеч о тамагочију“, рекао је кроз смијех. „Мислио сам да ћу ја морати да им покажем како се то ради, али сада оне показују мени.“
