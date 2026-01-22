"Ову теретану треба срушити, страшно је шта раде": Снимак дјевојке на справи за вјежбање изазвао буру

Извор:
Једна девојка из теретане оставила је људе згроженима након што је подијелила како је њена пријатељица била приморана да користи справу за кардио буквално у плафону.
Емили Војткоу огласила се на ТикТоку након што је њена другарица морала да одради тренинг „у мраку“, што је шокирало и насмијало гледаоце у исто вријеме. Многи су у коментарима поручили да теретану треба срушити.
Према Емилиној причи, њих двије су одлучиле да испробају нову теретану у Бредфорду. Док је Емили отишла да ради други дио тренинга, њена пријатељица је стала на популарну справу за сагоријевање калорија.
@em_woj Ruined our locked in plan never again 😭😭😭🤦🏻♀️#gym #stairmaster #funnyfail ♬ Young bad girls do it well - KIMKVS AUDIOS
Међутим, када се Емили вратила да провјери како јој иде, затекла је призор који ју је бацио у хистеричан смијех. Испоставило се да је справа била превише близу ниског плафона, па су запослени ријешили проблем на крајње необичан начин. Скинули су једну плафонску плочу, како вјежбачи не би ударали главом.
Резултат? Дјевојка је тренинг одрадила у потпуном мраку, са погледом право у оно што се крије изнад плафона.
„Умирала сам од смеха када сам пришла и видјела је како вјежба у плафону“, рекла је Емили у виралном снимку.
Уз видео је написала:
„Отишле смо у теретану близу нас, само да бисмо схватиле да морамо да вежбамо у плафону. Пошаљите помоћ.“
@scarlzz Help what do I do xx #gymlife ♬ original sound - Huts
Бизарна, али урнебесна сцена натерала је девојке да промене теретану, јер је, како Емили каже, читав догађај „уништио“ њихову новогодишњу одлуку да остану досљедне тренингу.
Снимак, објављен пре мање од 24 сата, експлодирао је на ТикТоку, са више од 116.000 прегледа.
Коментари су се низали:
„Твоја кондиција сада иде на потпуно нови ниво.“
„Не! Шта је ово, побогу?“
„Ову теретану треба срушити.“
„Пази се буба, оне обожавају плафоне.“
Још једна теретана, још једна ноћна мора
Инцидент долази само неколико дана након што је Скарлет Хатон доживјела сопствени хорор у теретани.
Скарлет је присуствовала тренингу у 6.30 ујутру, у оквиру бесплатног пробног часа. Иако је тренинг био, како каже, „најтежи икада“, права траума услиједила је касније.
Када је отворила Инстаграм, видјела је да је теретана објавила видео са тренинга – а она је била у центру пажње.
На снимцима се види како ради чучњеве са теговима и потиске са шипком, али оно што ју је дотукло било је сазнање да је – она главна "звијезда".
Скарлет је признала да је искуство било толико непријатно да више никада неће крочити на час са теговима.
