Logo
Large banner

"Ову теретану треба срушити, страшно је шта раде": Снимак дјевојке на справи за вјежбање изазвао буру

Извор:

Курир

22.01.2026

17:23

Коментари:

0
"Ову теретану треба срушити, страшно је шта раде": Снимак дјевојке на справи за вјежбање изазвао буру
Фото: em_woj/tiktok

Једна девојка из теретане оставила је људе згроженима након што је подијелила како је њена пријатељица била приморана да користи справу за кардио буквално у плафону.

Емили Војткоу огласила се на ТикТоку након што је њена другарица морала да одради тренинг „у мраку“, што је шокирало и насмијало гледаоце у исто вријеме. Многи су у коментарима поручили да теретану треба срушити.

Справа превисока, плафон пренизак

Према Емилиној причи, њих двије су одлучиле да испробају нову теретану у Бредфорду. Док је Емили отишла да ради други дио тренинга, њена пријатељица је стала на популарну справу за сагоријевање калорија.

@em_woj Ruined our locked in plan never again 😭😭😭🤦🏻‍♀️#gym #stairmaster #funnyfail ♬ Young bad girls do it well - KIMKVS AUDIOS

Међутим, када се Емили вратила да провјери како јој иде, затекла је призор који ју је бацио у хистеричан смијех. Испоставило се да је справа била превише близу ниског плафона, па су запослени ријешили проблем на крајње необичан начин. Скинули су једну плафонску плочу, како вјежбачи не би ударали главом.

Резултат? Дјевојка је тренинг одрадила у потпуном мраку, са погледом право у оно што се крије изнад плафона.

„Умирала сам од смеха када сам пришла и видјела је како вјежба у плафону“, рекла је Емили у виралном снимку.

Уз видео је написала:

„Отишле смо у теретану близу нас, само да бисмо схватиле да морамо да вежбамо у плафону. Пошаљите помоћ.“

@scarlzz Help what do I do xx #gymlife ♬ original sound - Huts

Бизарна, али урнебесна сцена натерала је девојке да промене теретану, јер је, како Емили каже, читав догађај „уништио“ њихову новогодишњу одлуку да остану досљедне тренингу.

Интернет гори од коментара

Снимак, објављен пре мање од 24 сата, експлодирао је на ТикТоку, са више од 116.000 прегледа.

Коментари су се низали:

„Твоја кондиција сада иде на потпуно нови ниво.“

„Не! Шта је ово, побогу?“

„Ову теретану треба срушити.“

„Пази се буба, оне обожавају плафоне.“

Још једна теретана, још једна ноћна мора

Инцидент долази само неколико дана након што је Скарлет Хатон доживјела сопствени хорор у теретани.

Скарлет је присуствовала тренингу у 6.30 ујутру, у оквиру бесплатног пробног часа. Иако је тренинг био, како каже, „најтежи икада“, права траума услиједила је касније.

Када је отворила Инстаграм, видјела је да је теретана објавила видео са тренинга – а она је била у центру пажње.

На снимцима се види како ради чучњеве са теговима и потиске са шипком, али оно што ју је дотукло било је сазнање да је – она главна "звијезда".

Скарлет је признала да је искуство било толико непријатно да више никада неће крочити на час са теговима.

Подијели:

Тагови:

teretana

vježbanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан поручио Зеленском: Ви сте у очајној позицији

Свијет

Орбан поручио Зеленском: Ви сте у очајној позицији

43 мин

0
Хоће ли будући пензионери с 30 и 35 година стажа бити оштећени измјенама?

Друштво

Хоће ли будући пензионери с 30 и 35 година стажа бити оштећени измјенама?

45 мин

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Друштво

Издато упозорење због лошег квалитета ваздуха

48 мин

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Свијет

Све раније договорено: Ко је издао Мадура?

54 мин

0

Више из рубрике

изолација кућа која чува температуру на великом минусу

Занимљивости

Ова изолација чува топлоту у кући на -30

1 ч

0
Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

Занимљивости

Зашто су сједишта у авиону плаве боје: Ово нисте знали

1 ч

0
ко је мој анђео чувара

Занимљивости

Датум рођења открива вашег небеског водича: Сазнајте ко вас штити

2 ч

0
Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

Занимљивости

Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

17

42

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

17

40

Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner