Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

Извор:

Спутник Србија

22.01.2026

15:04

Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

Када температуре падну испод нуле, дивље свиње имају провјерен начин да скупе енергију: Спавају у групама и тако се међусобно грију.

Оне користе природне „простирке“ од трске, које ефикасно изолују од хладноће и влаге.

Јазбине је тешко уочити, што животињама омогућава да се одмарају и спавају без непотребног стреса.

