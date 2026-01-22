Дивље свиње у Пољској пронашле иновативни начин да се угрију

Извор:
Када температуре падну испод нуле, дивље свиње имају провјерен начин да скупе енергију: Спавају у групама и тако се међусобно грију.
Оне користе природне „простирке“ од трске, које ефикасно изолују од хладноће и влаге.
Јазбине је тешко уочити, што животињама омогућава да се одмарају и спавају без непотребног стреса.
