Logo
Large banner

Којић: За опорезивање игара на срећу потребно затражити мишљење УИО

Извор:

СРНА

22.01.2026

14:52

Коментари:

0
Којић: За опорезивање игара на срећу потребно затражити мишљење УИО
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Посланик Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да су посланици овог клуба против тога да се о опорезивању игара на срећу расправља по хитној процедури и да је у редовној процедури потребно затражити мишљење Управе за индиректно опорезивање БиХ о проводивости предложених измјена.

Којић је рекао да системски треба ријешти проблем коцкања и да послници Клуба СНСД-а подржавају рјешење проблема, али да би се исхитреним одлукама могла осујетити стварна намјера.

Володимир Зеленски-22012026

Свијет

Окончан састанак Трампа и Зеленског, ево шта је поручено

- Слажемо се да је коцкање пошаст, проблем друштва и ја као родитељ желио бих да се борим да моје дијете не одраста у лошем друштву - рекао је Којић.

Он је појаснио да у предложеним измјенама нема одговор на који начин би се одредба која се мијења у Закону о порезу на додатну вриједност у пракси примјењивала.

Којић је објаснио да у приједлогу постоји процедурални проблем, јер је наведено да би закон ступио на снагу осам дана након доношења, али да није наведено када би почео да се примјењује.

- Мислим да није добра хитна процедура и да би се у редовној процедури, уз прибављено мишљење УИО БиХ о начин провођења, намјера могла преточити у оно што би она и требала да буде - навео је Којић током расправе о хитној процедури.

Pomfrit

Свијет

Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

Посланик Миа Карамехић Абазовић у парламнетарну процедуру упутила је законске измјене којим би се игре на срећу уврстиле у систем индиректоног опорезивања, с циљем опорезивања дјелатности чији је утицај друштвено негативан.

Подијели:

Таг:

Милорад Којић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац оптужен да је у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу

Хроника

Мушкарац оптужен да је у аутобусу сексуално узнемиравао малољетницу

3 ч

0
Експлозија у Дервенти

Хроника

Нови детаљи стравичне експлозије у Дријену код Дервенте

3 ч

0
Повећан извоз из Српске, ево и за колико

Република Српска

Повећан извоз из Српске, ево и за колико

3 ч

0
Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

БиХ

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

3 ч

0

Више из рубрике

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

БиХ

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

3 ч

0
ПД ПС БиХ: На дневни ред додато расписивање конкурса за именовање члана ЦИК-а

БиХ

ПД ПС БиХ: На дневни ред додато расписивање конкурса за именовање члана ЦИК-а

4 ч

0
Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда

БиХ

Почела сједница Представничког дома, на дневном реду реформска агенда

5 ч

0
Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

БиХ

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

17

49

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

17

47

Томпсон мора да сруши два илегална објекта у Чавоглавама

17

42

Возачи опрез! Због пораста температуре постоји опасност од одрона

17

40

Тошић из освете избацио Карлеушине љубимце из куће и отпустио кућне помоћнице?!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner