Којић: За опорезивање игара на срећу потребно затражити мишљење УИО

Посланик Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да су посланици овог клуба против тога да се о опорезивању игара на срећу расправља по хитној процедури и да је у редовној процедури потребно затражити мишљење Управе за индиректно опорезивање БиХ о проводивости предложених измјена.
Којић је рекао да системски треба ријешти проблем коцкања и да послници Клуба СНСД-а подржавају рјешење проблема, али да би се исхитреним одлукама могла осујетити стварна намјера.
- Слажемо се да је коцкање пошаст, проблем друштва и ја као родитељ желио бих да се борим да моје дијете не одраста у лошем друштву - рекао је Којић.
Он је појаснио да у предложеним измјенама нема одговор на који начин би се одредба која се мијења у Закону о порезу на додатну вриједност у пракси примјењивала.
Којић је објаснио да у приједлогу постоји процедурални проблем, јер је наведено да би закон ступио на снагу осам дана након доношења, али да није наведено када би почео да се примјењује.
- Мислим да није добра хитна процедура и да би се у редовној процедури, уз прибављено мишљење УИО БиХ о начин провођења, намјера могла преточити у оно што би она и требала да буде - навео је Којић током расправе о хитној процедури.
Посланик Миа Карамехић Абазовић у парламнетарну процедуру упутила је законске измјене којим би се игре на срећу уврстиле у систем индиректоног опорезивања, с циљем опорезивања дјелатности чији је утицај друштвено негативан.
