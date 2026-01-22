Logo
Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста
Фото: Unsplash

Министарство комуникација и транспорта у Савјету министара саопштило је да у потпуности разумије незадовољство домаћих превозника изазвано примјеном прописа ЕУ о боравку професионалних возача и изражава пуну подршку њиховом праву на сваки законом дозвољен облик протеста и јавног изражавања ставова.

- Достојанство, безбједност и радни услови професионалних возача морају бити приоритет у дјеловању свих надлежних институција - наводи се у саопштењу.

Из Министарства поручују да су у оквиру својих законских надлежности провели низ конкретних корака с циљем унапређења положаја домаћих превозника и професионалних возача, као што су додјела 1.862 дигиталне ЦЕМТ дозволе, објављивање Правилника о упису професионалне квалификације, док се измјене правилника у вези са лиценцирањем и административним процедурама налазе у завршној фази.

Подсјећа се да је Министарство покренуло иницијативу за увођење електронског товарног листа, коју је усвојило Предсједништво БиХ, а чија ратификација слиједи у Парламентарној скупштини БиХ.

- Министарство је у протекле три године искористило све расположиве механизме како би се проблем боравка професионалних возача из БиХ у ЕУ институционално отворио и третирао као приоритетно питање - наводи се у саопштењу и додаје да ово министарство "није и не може бити адреса за питања која су ван његових законских надлежности".

Додаје се да спровођење обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању у овој области, укључујући питања из Преговарачког поглавља 24 – правда, слобода и безбједност, нису у надлежности Министарства комуникација и транспорта.

Из Министарства наводе да ће и даље користити сваку прилику за разговоре са партнерима у ЕУ, укључујући предстојеће састанке у Бриселу, те подсјећају да су на њихову иницијативу сви министри саобраћаја из региона заједнички потписали иницијативу за праведнији и недискриминаторан третман професионалних возача са западног Балкана током боравка у шенгенској зони.

- Још једном позивамо Европску комисију и све надлежне институције у БиХ на активан и конструктиван дијалог како би се професионалним возачима из БиХ омогућили фер услови рада у међународном путном превозу у складу са европским принципима једнакости и недискриминације - наводи се у саопштењу.

Конзорцијум "Логистика БиХ", који окупља превознике, најавио је у понедјељак, 26. јануара, регионални протест транспортног сектора на теретним граничним прелазима ЕУ због нагомиланих проблема у вези са боравком возача у земљама Шенгена, а посљедњи је нови систем уласка у ЕУ.

protest

prevoznici

