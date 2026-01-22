Logo
Рачун у банци им просто пуца - ова 3 знака неће знати шта да раде са парама

Извор:

Крстарица

22.01.2026

13:50

Рачун у банци им просто пуца - ова 3 знака неће знати шта да раде са парама
Радите, трудите се, а новчаник и даље танушан. И онда – слиједи бум. Као да се нешто преломило. Крај јануара доноси баш такав моменат за 3 знака хороскопа. Не говоримо о ситном добитку, већ о правом осећају олакшања: рачуни се плаћају без стреса, планови коначно имају покриће, а банковни извод изгледа никад боље.

Да ли сте међу њима?

Бик

Бикови су дуго играли на сигурно. Штедња, стрпљење, чекање правог тренутка. И сад им се то враћа. Од краја јануара отвара се прилика за већи прилив новца – кроз посао, бонус или договор који је раније деловао неизвесно. Савјет? Немојте све одмах потрошити. Један паметан потез сада може вас држати финансијски мирним мјесецима.

Јарац

Ако је неко радио као машина без паузе, то је Јарац. И универзум то коначно примјећује. Новац долази кроз признање труда – повишицу, нови пројекат или сарадњу која има озбиљну тежину. Питање је само једно: хоћете ли веровати да сте то заслужили? Савјет? Дио зараде одмах склоните са стране. Јарчеви који планирају увијек и побјеђују.

Лав

Лавови улазе у фазу када се храброст исплаћује. Ризик који сте преузели раније сада почиње да даје резултате. Новац долази брзо, али и одлази брзо ако нисте пажљиви. Застаните. Запитајте се: да ли купујем из жеље или из потребе? Мала контрола сада прави велику разлику касније.

За ова три знака хороскопа крај јануара није само финансијски бољи – он враћа вјеру. У себе, у труд, у то да се ствари ипак помјерају. Ако сте међу њима, искористите талас паметно. А ако нисте? Не брините. Некад је довољно да будете близу правих људи у право вријеме. И то се, вјерујте, мења брже него што мислите.

(Крстарица)

