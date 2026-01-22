Logo
Large banner

Сва врата богатства отварају се за ова три знака: Богатство стиже већ од данас

Извор:

Крстарица

22.01.2026

11:12

Коментари:

0
Сва врата богатства отварају се за ова три знака: Богатство стиже већ од данас
Фото: Unsplash

Три хороскопска знака привлаче велики финансијски успјех почев од 22. јануара 2026. године, када Меркур у коњункцији са Плутоном доноси финансијску свијест која превазилази бројеве и отвара сва врата богатства.

Меркур у коњункцији са Плутоном нам показује гдје се новац добија, губи, крије или контролише. Погодује идеју преговора, као и дугорочно планирање. Плутон интензивира све чега се Меркур дотакне, па се мисли окрећу ка четвртку и одједном размишљамо о динамици моћи.

medvjed

Занимљивости

Гурнуо медвједу руку у грло и тако себи спасио живот

Четвртак је о препознавању одакле заиста долазе утицај и ресурси и дјеловању у складу са тим. Врата богатству се отварају кроз увид, тајминг и одлучне финансијске изборе који мењају игру за ове астролошке знаке. Будите паметни, ово је велики тренутак.

1. Бик – правите озбиљне промјене

22. јануар вам доноси финансијску спознају која мијења начин на који приступате идеји сигурности. Видите гдје је ваш новац везан за навике или обавезе које вам више не служе и сада сте спремни да направите неке озбиљне промјене.

Меркур у коњункцији са Плутоном вам помаже да реструктурирате и свој живот и начин на који доживљавате финансијска питања. То може укључивати уговор, плаћање или неку врсту финансијског аранжмана који коначно иде у вашу корист. Привлачење богатства почиње поновним преузимањем контроле, а то је нешто у чему сте веома добри. Када прилагодите услове, новац почиње да тече ка вама.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Фудбалер пао на терену и умро

2. Лав – преговори воде до успјеха

Пошто су ваше комуникацијске вјештине врхунске током овог транзита Меркура, у могужности сте да утичете на исход нечега што би на крају могло бити веома профитабилно за вас. 22. јануара, разговор који водите са особом која се бави новцем ставља вас у јачу финансијску позицију него раније и отвара сва врата богатства. Меркур у коњункцији са Плутоном подржава убједљиво размишљање и самоуверено преговарање.

Као да почињете да разумијете шта доносите, као и шта више нисте спремни да прихватите. Захтјевате да будете цијењени, и то функционише. Када захтијевате своју вриједност, финансијске прилике реагују у складу са тим.

3. Дјевица – повуците тај потез

22. јануар скреже вашу пажњу на детаље који су заиста важни. Финансијски образац постаје очигледан у четвртак, и када га видите, тачно знате шта треба прилагодити. Меркур у коњункцији са Плутоном фаворизује ваш аналитички стил, и то је оно што вас води ка привлачењу финансијског успјеха.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија ће допринијети Трамповом Одбору за мир, али има захтјев

Можда ћете открити паметнији начин да распоредите своје вријеме и енергију 22. јануара. Испуњавање обавеза је све током овог транзита. Привлачење богатства долази од познавања области и усавршавања ваших трошкова. Један паметан потез покреће ланчану реакцију која трајно побољшава вашу финансијску стабилност и отвара сва врата богатства.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

новац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској

Република Српска

Кошарац: Изетбеговић потврдио да Сарајево и Шмит рачунају на опозицију у Српској

3 ч

4
Ботик ван де Зандшулп, наредни ривал Новака Ђоковића

Тенис

Освајао турнире у Српској, послао Надала у пензију: Ко је наредни ривал Ђоковића

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшен отац који је злостављао своју дјецу: Распоређивао их по граду и тјерао на просјачење

3 ч

0
Експлозија у Дервенти

Хроника

Огласила се полиција о трагичној експлозији код Дервенте

3 ч

0

Више из рубрике

Гурнуо медвједу руку у грло и тако себи спасио живот

Занимљивости

Гурнуо медвједу руку у грло и тако себи спасио живот

3 ч

0
Свештеник открио како правилно користити богојављенску водицу: Вјерници праве једну велику грешку

Занимљивости

Свештеник открио како правилно користити богојављенску водицу: Вјерници праве једну велику грешку

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака доживјеће истинску срећу

5 ч

0
Шта је кинеско ходање које затеже стомак?

Занимљивости

Шта је кинеско ходање које затеже стомак?

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

13

55

Клуб Бошњака без сагласности: Нема вета на избор нове Владе Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner