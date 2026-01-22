Шта је кинеско ходање које затеже стомак?

22.01.2026
08:49
Коментари:0
Већ је познато да су кардио-вјежбе број један за мршављење цијелог тијела и стомака, те да буквално сагоревају масноће, али постоји и пуно кинеских вежби које топе масти а да се готово не помјерате - таква је популарна кинеска гимнастика која се зове "топљење масти", а која се темељи на лаганим покретима који даху невјероватне резултате.
Такво је једно кинеско ходање, гдје чак не морате ни да дижете ноге са пода, а током вјежбе осјећате да се масноћа сагоријева, да отоци нестају, а варење се побољшава.
Током извођења вјежбе пулс се активно повећава, улазите у зону сагоријевања масти и активно затежете стомак сагоријевањем висцералне масти, преноси Сенса.
Вјежба активно помаже у побољшању варења, јер подижемо руке нагоре.
Такође, радите на држању, што ће затегнути деколте, врат и овал лица.
Притом, подизање руку нагоре ће такође побољшати облик ваших руку.
Стопала треба да вам буду приближно у ширини рамена. И почните да ходате: лијево стопало подижете на прст, подижући пету са пода, али не подижемо стопало потпуно
А затим брзо спустите лијеву ногу потпуно и подигните десну ногу.
И тако брзо ходате док стојите у месту, наизменично подижући стопала на прсте око 1 минут.
Постепено повећавајте вријеме проведено у вежби на 15-20 минута.
Вјежба се изводи прилично брзим темпом.
Неки наизмјенично користе ово ходање са редовним ходањем јер је тешко држати руке подигнуте 20 минута.
