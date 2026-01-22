Logo
Шта вам астролози савјетују за данас?

Извор:

Агенције

22.01.2026

07:24

Коментари:

0
Шта вам астролози савјетују за данас?
Фото: Pixabay

Доносимо вам хороскоп за четвртак, 22. јануар 2026. године.

Ован

Дан вам доноси снажан налет енергије и добру прилику да прогурате идеју коју други још не виде. Бићете брзи, иницијативни и ментално оштри, али је важно да не прескачете договорене кораке. У односима ћете жељети више простора и мање притиска, па ће вам пријати спонтани контакт, порука или сусрет без великих очекивања. Енергије имате на претек – само пазите да се не истрошите до вечери.

Бик

Ово је дан стабилизације – све што је било нејасно може добити јаснији облик. Добро ћете се сналазити у договорима, финансијама и практичним обавезама. У односима вам прија мир, сигурност и конкретна пажња, без драме и расправа. Пријаће вам спорији ритам, више сна и мање журбе.

Близанци

Контакти, поруке и идеје ће се низати једна за другом и лако ћете их повезати у нешто корисно. Бићете шармантни и убједљиви, али пазите да не преузмете превише обавеза. Дан носи лаку, разиграну енергију у односима, уз могућност занимљивог познанства. Ментално сте веома активни – пријаће вам пауза од екрана пред спавање.

Рак

Интуиција вас води тачно гдје треба и лако ћете осјетити шта је искрено, а шта није. Најбоље ћете функционисати у мирном темпу, без превише туђег мијешања. У односима вам прија њежност, тишина и осјећај блискости. Дан је углавном лаган и повољан, а енергија стабилна.

Лав

Имаћете потребу да се покажете и будете примијећени, а дан подржава креативност и наступ. Боље је да резултатом докажете своју вриједност него да улазите у сукобе. У односима тражите више страсти и пажње, а спонтаност може донијети лијепу динамику. Вишак енергије тражи кретање.

Дјевица

Фокус вам је одличан и лако ћете рјешавати ствари које други компликују. Дан је повољан за ред, организацију и прецизне договоре. У односима је важно да смањите анализу и покажете топлину кроз једноставан гест. Пријаће вам лаганија исхрана и ранији одмор.

Вага

Отварају се прилике за сарадњу и договор, уз подршку особе која може бити важна за ваш даљи корак. Ипак, провјерите детаље. У односима вам прија љепши тон, романтика и мирна атмосфера, уз могућност занимљивог дописивања које тражи реалан сусрет. Баланс чувате кроз паузе током дана.

Шкорпија

Фокус је јак и тачно знате шта желите да постигнете. Дан је добар за озбиљне потезе, али планове задржите за себе. Емоције су појачане, па је најбоље да будете директни и искрени, без игара и сумњи. Пријаће вам мирнији завршетак дана.

Стријелац

Осјећај нове могућности вас гура напријед и охрабрује на храбрији корак, посебно кроз комуникацију. Дан доноси инспирацију, ширење и нове идеје. У односима вам прија промјена рутине и спонтаност, уз могућност познанства које вас снажно мотивише.

Јарац

Практични сте и јасно видите шта вам се исплати. Дан доноси стабилизацију, озбиљне договоре и фокус на сигурност. У односима желите мир, али је важно да покажете топлину и емоцију, чак и кроз ситницу. Умор се може јавити – пријаће вам ранији одмор

Водолија

Идеје, нови правци и контакти су у првом плану, а могућ је и приједлог који мијења перспективу. У односима вам је потребна слобода и разумијевање, без притиска. Ментална повезаност са неким може доћи брзо. Пазите на нервну напетост и правите паузе од гужве.

Рибе

Инспирација и интуиција су вам јаке и кроз њих лако налазите рјешења. Дан доноси мирнији ток и јаснији правац. У односима вам прија њежност, близина и тиха атмосфера, без враћања на старе теме. Бићете осјетљивији него иначе – више сна и мира ће вам пријати.

