Милка чоколада проглашена за превару године

Извор:
Спутник Србија
21.01.2026
15:33
Коментари:0
Хамбуршки центар за потрошаче прогласио је Миликину алпску млијечну чоколаду за „Превару са амбалажом за 2025 годину“, за шта је гласало чак 66,7 одсто, односно двије трећине гласача.
Милка је ту „награду“ освојила јер је паковање смањено са 100 на 90 грама, дебљина чоколаде је смањена за један милиметар, а чоколада је поскупела за 48 одсто, односно са 1,49 на 1,99 евра, преносе њемачки медији.
Центар за потрошаче већ 12 година одржава ово гласање за највећу превару са амбалажом, али, наводи се, никада прије ниједан производ није победио са толико великом разликом.
Свијет
Трамп: Европа не иде у добром смјеру
Армин Валет из Агенције за заштиту потрошача у Хамбургу изјавио је да многи „суптилно“ смањење количине Милка чоколаде доживљавају као очигледну обману, као и да је резултат гласања јасна и недвосмислена порука.
Због тога је Агенција поднијела тужбу против компаније регионалном суду у Бремену.
Хамбуршки центар за потрошаче прошле године је регистровао укупно 77 нових случајева обмањујућег паковања, на којима је скривено повећање цијене у просјеку износило 28,4 одсто.
У гласању је учествовало око 35.000 људи, а међу првих пет, иза Милке, нашли су се мјешавина за печење са мрвљеним сиром Др. Еткер, Колнов XXL чоколадно-зобени мусли, Џејкобс 3у1 Класик штапићи за кафу и Кнорова Penne Pomodoro Mocarela.
Хроника
30 мин0
Савјети
42 мин0
Остали спортови
48 мин0
Градови и општине
51 мин0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
58
15
57
15
50
15
47
15
43
Тренутно на програму