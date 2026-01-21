Logo
Вирални јапански чизкејк од само 2 састојка: Лаган, а преукусан

21.01.2026

Вирални јапански чизкејк
Фото: ТикТок/jericafeasts

Једе вам се нешто на брзину, а не можете да се одлучите између слатког и сланог? Овај једноставан трик за јапански чизкејк ће вам решити дилему без икаквог напора.

Као и сваке године, друштвене мреже су изнедриле нови гастрономски хит, а ове зиме апсолутни фаворит постао је јапански чизкејк, али у потпуно поједностављеној, виралној верзији. Иако назив може да завара и асоцира на класичан десерт који се дуго пече и захтијева прецизност, ова варијанта нема готово никакве везе са компликованим рецептима.

Ријеч је о изузетно брзој и лаганој верзији чизкејка, коју многи већ називају најједноставнијом, али и једном од здравијих опција. Све што вам је потребно су основни састојци и мало стрпљења док фрижидер одради остатак посла.

Шта вам је потребно:

-грчки јогурт или јогурт сличне текстуре

-кекс по избору за слатку верзију или крекери ако вам се једе нешто слано

Како се припрема:

Отворите чашу јогурта и у њу убаците изломљени кекс или крекере. Све заједно вратите у фрижидер и оставите неколико сати, а идеално би било да одстоји преко ноћи.

Када се кекс натопи и споје са јогуртом, добићете глатку и кремасту смесу која по текстури и укусу подсјећа на чизкејк.

Овај трик већ су испробали бројни инфлуенсери и сви се слажу у једном, резултат је далеко бољи него што бисте очекивали.

@jericafeasts Had to try the viral 2 ingredient Japanese cheesecake cake. 2 ingredients: 1. Tub of Siggis Greek yogurt t 2. Biscoff cookies Left in fridge overnight! Actually so yum - the layered mix between thick yogurt and sweet crumbly crackers >> #viraljapanesehack #japancheesecake #japanyogurtcake #japangreekyogurt #greekyogurtbiscoff ♬ original sound - sped up 2000’s audios

Иако је рецепт крајње једноставан, укус можете лако прилагодити себи. Додајте мало меда, свјеже или сушено воће, орахе, бадеме или зачине попут цимета и ваниле и добићете брз, укусан и прилагодљив десерт или ужину.

