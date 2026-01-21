Вирални јапански чизкејк од само 2 састојка: Лаган, а преукусан

Извор:
21.01.2026
15:20
Једе вам се нешто на брзину, а не можете да се одлучите између слатког и сланог? Овај једноставан трик за јапански чизкејк ће вам решити дилему без икаквог напора.
Као и сваке године, друштвене мреже су изнедриле нови гастрономски хит, а ове зиме апсолутни фаворит постао је јапански чизкејк, али у потпуно поједностављеној, виралној верзији. Иако назив може да завара и асоцира на класичан десерт који се дуго пече и захтијева прецизност, ова варијанта нема готово никакве везе са компликованим рецептима.
Ријеч је о изузетно брзој и лаганој верзији чизкејка, коју многи већ називају најједноставнијом, али и једном од здравијих опција. Све што вам је потребно су основни састојци и мало стрпљења док фрижидер одради остатак посла.
Шта вам је потребно:
-грчки јогурт или јогурт сличне текстуре
-кекс по избору за слатку верзију или крекери ако вам се једе нешто слано
Како се припрема:
Отворите чашу јогурта и у њу убаците изломљени кекс или крекере. Све заједно вратите у фрижидер и оставите неколико сати, а идеално би било да одстоји преко ноћи.
Када се кекс натопи и споје са јогуртом, добићете глатку и кремасту смесу која по текстури и укусу подсјећа на чизкејк.
Овај трик већ су испробали бројни инфлуенсери и сви се слажу у једном, резултат је далеко бољи него што бисте очекивали.
@jericafeasts Had to try the viral 2 ingredient Japanese cheesecake cake. 2 ingredients: 1. Tub of Siggis Greek yogurt t 2. Biscoff cookies Left in fridge overnight! Actually so yum - the layered mix between thick yogurt and sweet crumbly crackers >> #viraljapanesehack #japancheesecake #japanyogurtcake #japangreekyogurt #greekyogurtbiscoff ♬ original sound - sped up 2000’s audios
Иако је рецепт крајње једноставан, укус можете лако прилагодити себи. Додајте мало меда, свјеже или сушено воће, орахе, бадеме или зачине попут цимета и ваниле и добићете брз, укусан и прилагодљив десерт или ужину.
