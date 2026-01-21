Овај апарат одмах избаците из куће: Доводи до смрти неколико хиљада људи годишње

Извор:
Крстарица
21.01.2026
14:27
Шпорети на плин/гас производе штетне нивое азот-диоксида (НО2), који могу негативно утицати на здравље људи. Ново истраживање са Универзитета Јауме процјењује да усљед кувања на гас доводи до неколико хиљада пријевремених смрти широм Европе сваке године. Међу најтеже погођеним земљама су Велика Британија, Италија, Пољска, Румунија и Француска, пише Дејли мејл.
Истраживачи су истакли опасност у кућама са слабом вентилацијом, гдје пећи на гас стварају опасне нивое НО2 током дуже употребе. Ово често премашују смјернице Свјетске здравствене организације (СЗО). Студија је показала да плинске пећи повећавају здравствени ризик чак и у домовима који иначе испуњавају смјернице СЗО.
Осим смрти, кување на гас такође доприноси великом броју случајева астме код дјеце у Европи. Стручњаци истичу да би реалне бројке могле бити и веће, јер су подаци дјелимично недоступни. Руководилац истраживања, др Хуана Марија Делгадо-Саборит је објаснила: „Одавно знамо да гасне пећи значајно загађују ваздух, али сада видимо колико то утиче на животе и здравље.
Према процјенама, чак трећина европских домаћинстава користи гас за кување. С обзиром на зимски период и добро изоловане куће, загађење постаје још већи проблем.
Студија, спроведена у сарадњи са Европском алијансом за јавно здравље (ЕПХА), заговара постепено укидање гасних пећи, уз финансијске подстицаје за прелазак на безбкедније, електричне уређаје. Шеф политике ЕПХА-е, Сара Бертучи, прокоментарисала је: „Као и код цигарета, опасности од плинских шпорета су дуго биле занемарене. Сада када знамо праве ризике, владе би требало да дјелују и подрже грађане у замјени гасних уређаја.
