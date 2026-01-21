Сутра облачно и топлије вријеме

Извор:
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује промјенљиво облачно вријеме и мало топлије, уз дневну температуру ваздуха до 12 степени Целзијусових.
Јутро ће бити хладно и промјенљиво облачно, око ријека и по котлинама понегдје магловито, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана биће промјенљиво облачно уз благи пораст температуре у односу на претходне дане, на сјеверу и сјевероистоку са сунчаним периодима, а у осталим предјелима облачно, док ће на југу током већег дијела дана падати повремена слаба киша, на планинама слаб снијег.
Јутарња температура ваздуха биће од минус пет до нула, на југу до седам, а дневна од један до седам, на југу до 12 степени Целзијусових.
Дуваће слаб вјетар, јужног и југоисточног смјера.
У Републици Српској и ФБиХ данас је било претежно облачно, суво и хладно, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Иван седло минус шест, Кнежево и Сребреница минус пет, Мркоњић Град, Бијељина, Бјелашница, Сарајево и Тузла минус четири, Нови Град, Соколац, Шипово, Бањалука, Добој, Бугојно и Дрвар минус три, Рудо, Србац, Хан Пијесак, Вишеград, Приједор, Бихаћ, Ливно, Сански Мост и Зеница минус два, Зворник и Јајце минус један, Гацко један, Мостар шест, те Требиње и Билећа седам степени Целзијусових.
