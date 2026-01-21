Поништен тендер: Ништа од шеталишта уз Врбас

Извор:
21.01.2026
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић поништио је 3,5 милиона марака вриједан тендер за изградњу шеталишта од Градског до Ребровачког моста.
На тендерску документацију је поднесена жалба, која је рјешењем градоначелника од 19. јануара усвојена као основана.
"Образац за цијену понуде није усклађен са одредбама Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда па је било потребно усвојити жалбу и поништити поступак јавне набавке", наводи се у обавјештењу о поништењу поступка набавке.
Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију
Подсјећамо, тендер је расписан крајем прошле године, а уз шеталиште је била планирана и изградња обалоутврде до моста КАБ, познатог и као Венеција мост.
Паралелно уз шеталиште, планирана је и градња теретане на отвореном као и клупа дуж цијеле стазе.
Изградња шеталишта у највећем граду Српске изазива различите реакције грађана, пише "Капитал".
