Logo
Large banner

Поништен тендер: Ништа од шеталишта уз Врбас

Извор:

capital.ba

21.01.2026

14:04

Коментари:

0
Поништен тендер: Ништа од шеталишта уз Врбас

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић поништио је 3,5 милиона марака вриједан тендер за изградњу шеталишта од Градског до Ребровачког моста.

На тендерску документацију је поднесена жалба, која је рјешењем градоначелника од 19. јануара усвојена као основана.

"Образац за цијену понуде није усклађен са одредбама Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда па је било потребно усвојити жалбу и поништити поступак јавне набавке", наводи се у обавјештењу о поништењу поступка набавке.

Ухапшен због порнографије Бијељина

Хроника

Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију

Подсјећамо, тендер је расписан крајем прошле године, а уз шеталиште је била планирана и изградња обалоутврде до моста КАБ, познатог и као Венеција мост.

Паралелно уз шеталиште, планирана је и градња теретане на отвореном као и клупа дуж цијеле стазе.

Изградња шеталишта у највећем граду Српске изазива различите реакције грађана, пише "Капитал".

Подијели:

Тагови:

Vrbas

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта се дешава тијелу када не волите посао који радите?

Здравље

Шта се дешава тијелу када не волите посао који радите?

2 ч

0
Захарова: Молдавија у потпуности зависи од „кредитне игле“ ЕУ

Свијет

Захарова: Молдавија у потпуности зависи од „кредитне игле“ ЕУ

2 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска тражи алтернативе за боље разумијевање и у свијету, али и БиХ

2 ч

2
Син убио мајку у породичној кући: Три пута био пред судом због насиља у породици

Србија

Син убио мајку у породичној кући: Три пута био пред судом због насиља у породици

2 ч

0

Више из рубрике

Мото Фест Бањалука 2026: Два дана врхунског рокенрола на тврђави Кастел

Бања Лука

Мото Фест Бањалука 2026: Два дана врхунског рокенрола на тврђави Кастел

5 ч

0
Еко топлане почеле примјену рестриктивног режима испоруке топлотне енергије

Бања Лука

Еко топлане почеле примјену рестриктивног режима испоруке топлотне енергије

6 ч

1
Ступиле на снагу промјене у јавном превозу у Бањалуци

Бања Лука

Ступиле на снагу промјене у јавном превозу у Бањалуци

1 д

0
Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић туживао Радојичића, а сада скупља савјетнике: Имаће их чак 19

2 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

16

02

Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

15

58

Мљекари траже веће премије

15

57

Јувентус против Бенфике без Душана Влаховића

15

50

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner