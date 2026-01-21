Мото Фест Бањалука 2026: Два дана врхунског рокенрола на тврђави Кастел

Извор:
Бањалука се спрема за још једно велико музичко-мото славље. Девето издање Мото Феста Бањалука одржаће се 29. и 30. маја на добро познатој и атрактивној локацији – тврђави Кастел.
Публику очекују два дана снажног рокенрола, енергије и атмосфере по којој је овај фестивал постао препознатљив широм региона.
Овогодишње издање одржава се под слоганом „Feel the freedom“, који савршено осликава дух Мото Феста – слободу, страст према моторима, музици и животу без кочница.
Организатори су за 2026. годину припремили изузетно снажан линеуп који спаја различите генерације и музичке стилове, са једним заједничким циљем – пружити врхунско концертно искуство.
У петак, 29. маја, публику очекују наступи бендова Зостер, Психомодо Поп и Јелусицк. Комбинација модерног хард рока, препознатљивог мостарског гроува и легендарне панк-рок енергије гарантује експлозиван почетак фестивала.
Република Српска
Ана Тришић Бабић вратила законе о пушењу и "сезонцима" у поновну процедуру
Субота, 30. маја, доноси још снажнију завршницу уз наступе Парног Ваљка, Рамба Амадеуса и Фамилије – вече у знаку безвременских хитова, емоција, сатире и јединствене концертне атмосфере.
Посебну радост изазива повратак Парног Ваљка у Бањалуку, а из бенда поручују:
„Још памтимо задњи концерт у склопу Рунде 44, прошло је већ седам година и зато се баш веселимо поновном доласку у Бања Луку!“
Мото Фест Бањалука је током претходних осам издања израстао у један од најзначајнијих музичко-мото догађаја у региону, окупљајући хиљаде посјетилаца, бајкере из више земаља и љубитеље добре музике. Фестивал је постао препознатљив по јединственој комбинацији концерата, дружења и урбаног спектакла у самом срцу града.
И ове године, осим концерата, посјетиоце очекује богат пратећи програм: мото сајам, мото дефиле, дневна дружења и вечерњи концертни спектакли унутар зидина Кастела, који Мото Фесту дају посебан шарм и идентитет.
Мото Фест Бањалука 2026 још једном потврђује да крај маја у граду на Врбасу значи само једно – врхунску музику, мирис бензина, слободу и незаборавну енергију под отвореним небом.
