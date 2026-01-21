Хаос на улазу у Брчко: Сударило се пет возила

Извор:
У саобраћајној незгоди која се догодила на улазу у Брчко учествовало је пет возила, јављају читаоци ИнфоБијељине.
До незгоде је дошло око 9 часова.
За сада није познато да ли је ко повријеђен у овом удесу, а на терену је полиција која обавља увиђај.
Подсјетимо да је од јутрос на појединим дионицама поледица па се возачима савјетује опрез.
Тако је на подручју Пелагићева јутрос због поледице се десило више саобраћајних незгода. Удеси су се, према сазнањима поменутог портала, догодили након 8 часова у мјесту Блажевац.
Возила су, сазнаје ИнфоБијељина, склизнула са коловоза, а на терену је полиција.
