Станивуковић туживао Радојичића, а сада скупља савјетнике: Имаће их чак 19

Пред Нову 2026. годину објављен је Правилник о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста Градске управе Бањалука.
"Имам само три савјетника, по једног за медије, правне послове и економију. Све друго су неутемељене клевете. Чак сам у једном периоду имао само два савјетника. У посљедње четири године, тај број се увијек креће између два и три“.
Не тако давно, у новембру 2024. године, жустро се градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић овако обрачунавао са, како их је називао, шпекулантима. Пред Нову 2026. годину у Службеном гласнику Републике Српске објављен је Правилник о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста Градске управе. Лидера опозиционог ПДП-а устоличеног на челу града савјетоваће 19 људи, пише портал "Журнал".
Уз њих ће бити и четири координатора послова, али и градски менаџер и главни градски архитекта. Уз остале службенике, у кабинет градоначелника накрцано је 68 запослених, додаје портал.
Савјетнике у одсјеке увео је Игор Радојичић, данашњи Станивуковићев политички партнер у покрету "Слободна Српска“, али тај број био је знатно мањи. Истини за вољу, начелнике су тада најчешће савјетовали именовани шефови одсјека, који су били задужени и за координисање пословима. Ако је пак именован координатор, онда није било позиције шефа одсјека.
Станивуковић је, међутим, желио да помогне "неснађеним" пријатељима и оданим политичким фигурама па је устројио систем – начелник, савјетници, шефови одсјека, координатори у одсјецима, референт(и)... Укупно 12 одјељења и једна служба, а испод 23 одсјека, наставља даље "Журнал".
Занимљива је ситуација у, на примјер, Одјељењу за саобраћај и путеве. Одређена је позиција "стручни савјетник за правна питања". Није грешка, у табели, одмах испод је и координатор за опште и имовинско-правне послове. Референт не постоји па ће координатор самом себи бити шеф. У одјељењима се појављују и савјетници за аналитику и односе с јавношћу, иако постоји такозвани Тим за комуникацију, као и Канцеларија за грађане, која комуницира с новинарима кад Тиму стигну незгодна питања.
У граду са безброј комуналних проблема чак петоро савјетника размишљаће и мисли слати према начелнику Одјељења за комуналне послове.
"Осим тога, за главног градског архитекту нема посебног задатка, јер се послови са тајкунима чије инвестирање нико не пропитује одавно договарају у Одјељењу за просторно уређење", пише "Журнал" и насатавља:
"Начелника ће савјетовати четворо људи, а како је у тим канцеларијама ситуација увијек кризна, тако постоји и 'стручни савјетник за социо-економске анализе'. Према опису посла, савјетује начелника када су у питању јавни наступи у кризним ситуацијама у комуникацији са медијима; припрема, организује спроводи стратегије медијске промоције активности Одјељења за просторно уређење у сарадњи са Тимом за комуникације; проводи социолошка истраживања с циљем разумијевања друштвених и културних трендова који утичу на просторно уређење; анализира податке о промјенама, јавном мњењу и друштвеном понашању грађана, те израђује препоруке за инклузиван и одржив развој урбаних средина..."
Када је у децембру 2020. године дошао на чело града Драшко Станивуковић отимао је кључеве службених возила па их, након фотографисања с њима, враћао у руке себи подобних кадрова. Пред камерама и микрофонима које неизмјерно воли пријетио је озбиљним обрачуном са корупцијом и криминалом. Од претходне СНСД администрације остало му је 788 запослених у Градској управи, 200 је намјеравао отпустити јер су, тврдио је, "вишак“. Подносио је кривичне пријаве против данашњег саборца Игора Радојичића...
Када је "окусио политику“, промијенио је став. Не само да није отпустио "вишак", већ је довео нове "раднике“, додаје "Журнал".
Портал додаје да грађани Бањалуке финансирају више од 900 запослених само у Градској управи. У обзир би свакако требало узети и распоређене по јавним градским предузећима и установама.
