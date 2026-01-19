Ђоковић прегазио Мартинеза и прославио 100. тријумф на Аустралијан опену

19.01.2026
13:48
Коментари:3
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, пласирао се у друго коло Аустралијан опена побједом против Шпанца Педра Мартинеза резултатом 6:3, 6:2, 6:2. Ово је уједно и Новакова јубиларна 100. побједа на првом гренд слему у сезони.
Перфектно је Новак Ђоковић отворио меч и није губио вријеме већ је одмах напао сервис противника и тако дошао до раног брејка.
Гемове на свој сервис Новак је освајао експресно и без проблема, док је Мартинезу успио да закомпликује готово сваки. Имао је српски ас шансу да поведе и уз два брејка предности, али је није искористио.
Није то међутим био разлог за бригу јер је Новак играо сталожено, мирно и читао је сваки покрет противника о чему свједочи и бројка од 14 винера. За цијели сет изгубио је свега четири поена на свој сервис. Сигурном и прецизном игром Новак је послије 45 минута игре дошао до предности од 1:0 у сетовима.
На самом старту другог сета Мартинез је дао назнаку да је подигао ниво игре, али Новак као да се није обазирао на то. Већ у другом гему на сервис Шпанца, српски ас прави брејк.
Ту се није зауставио већ је из гема у гем „ломио“ противника и потом му одузео још један сервис гем и то у стилу, бекхенд винером. За свега 35 минута игре Новак је повећао предност на 2:0 у сетовима.
Није се много мијењао ритам меча ни у трећем сету у ком се поново за све питао најбољи тенисер свих времена. Мартинесови гемови су трајали и били су неизвесни док Новак приликом свог сервиса није остављао простора за то.
У петом гему Новак је потпуно сломио отпор шпанског тенисера јер је направио брејк којим је уједно и најавио побједу. Направио је и други брејк, а податак који осликава маестралну игру је тај да је Новак у трећем сету на свој сервис изгубио свега један поен.
У другом колу Новак се састаје са Италијаном Франческом Маестралијем који је савладао Теренса Атмана.
