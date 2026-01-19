Еписикоп Сава служи Свету архијерејску литургију

19.01.2026
09:14
Његово преосвештенство епископ марчански Сава, уз саслужење свештеника Епархије бањалучке, служи у Саборном храму Христа Спаситеља у Бањалуци Свету архијерејску литургију, поводом великог хришћанског празника - Богојављења.
Литургији присуствују бројни вјеренци, као и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Након литургије испред Хрма биће организована и традиционална богојављенска литија и пливање за Часни крст у ријеци Врбас.
Литија ће кренути испред храма улицама града до моста Патре, гдје ће бити освештана вода и обављено пливање за Часни крст.
Друштво
Славимо Богојављење, ово су обичаји
Богојављене је у црквеном календару обиљежено црвеним словом, а слави се у спомен на крштење Исуса Христа у ријеци Јордан и објављивање Бога у три личности.
Богојављење прате бројни народни обичаји. Обичај је да се данас опере одјећа и детаљно очисти дом како би се ушло у нови циклус прочишћености.
