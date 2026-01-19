Logo
Еписикоп Сава служи Свету архијерејску литургију

19.01.2026

09:14

Еписикоп Сава служи Свету архијерејску литургију
Фото: АТВ

Његово преосвештенство епископ марчански Сава, уз саслужење свештеника Епархије бањалучке, служи у Саборном храму Христа Спаситеља у Бањалуци Свету архијерејску литургију, поводом великог хришћанског празника - Богојављења.

Литургији присуствују бројни вјеренци, као и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.

Након литургије испред Хрма биће организована и традиционална богојављенска литија и пливање за Часни крст у ријеци Врбас.

Литија ће кренути испред храма улицама града до моста Патре, гдје ће бити освештана вода и обављено пливање за Часни крст.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Славимо Богојављење, ово су обичаји

Богојављене је у црквеном календару обиљежено црвеним словом, а слави се у спомен на крштење Исуса Христа у ријеци Јордан и објављивање Бога у три личности.

Богојављење прате бројни народни обичаји. Обичај је да се данас опере одјећа и детаљно очисти дом како би се ушло у нови циклус прочишћености.

