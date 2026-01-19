Logo
Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона

Извор:

Агенције

19.01.2026

09:09

Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона
Фото: Tanjug / AP

Руске снаге противваздушне одбране уништиле су 92 украјинска дрона, саопштило је Министарство одбране Русије.

"Током протекле ноћи, дежурни системи противваздушне одбране пресрели су и уништили 92 украјинске беспилотне летjелице", наводи се у извjештају.

У министарству додају да је 31 беспилотна летjелица оборена у Белгородској, 29 у Саратовској, а 25 у Вороњешкој области.

Кишоран паре новац долари

Занимљивости

Један хороскопски знак улази у златно доба, новац ће му падати с неба

Осим тога, по три их је уништено у Брјанској и Тамбовској, а једна у Курској области.

Као одговор на нападе украјинских снага, руске снаге гађају искључиво војне објекте и предузећа украјинске одбрамбене индустрије прецизно вођеним ваздушним, морским и копненим оружјем, као и дроновима.

