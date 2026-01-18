У понедјељак обустава и преусмјеравање саобраћаја у Бањалуци

Извор:
У Бањалуци ће у понедјељак, поводом великог хришћанског празника Богојављења, бити организована традиционална богојављенска литија и пливање за Часни крст у ријеци Врбас, саопштила је Градска управа.
Централно обиљежавање почеће литургијом у 9.00 часова у Саборном храму Христа Спаситеља, након чега ће литија кренути испред храма улицама града до моста Патре.
Потом ће код моста бити освештана вода и обављено пливање у Врбасу за Часни крст.
Из Градске управе наводе да ће на дијелу кретања богојављенске литије бити обустављен саобраћај у времену од 11.00 до 14.00 часова, и то:
-Краља Петра И Карађорђевића, на дијелу од Алеје Светог Саве до Улице браће Мажар и мајке Марије,
-Марије Бурсаћ, на дијелу од Книнске улице до Краља Петра И Карађорђевића,
-Булевар цара Душана, на дијелу од Книнске улице до Улице Ђуре Даничића,
-Теодора Колокотрониса, на дијелу од Булевара цара Душана до Улице Патра,
-Улица Патра, на дијелу од Улице краља Петра И Карађорђевића до Улице Мирка Ковачевића,
-Исаије Митровића, на дијелу од Улице краља Петра И Карађорђевића до Улице Патре и-Макарија Соколовића, Славка Родића, Љупка Рачића, Браће и сестара Капор и 22. априла.
За вријеме трајања обуставе саобраћаја на линијама јавног превоза биће извршене сљедеће корекције:
– линије број 1 Мађир – Ортопедија – Нова болница,
- линија 6 Аутобуска станица – Лауш – Сарачица,
- 13А Нова болица -Центар – Залужани мијењају трасу, тако да се аутобуси из Улице краља Петра И Карађорђевића усмјере у улице Вука Караџића, Ранка Шипке, лијево Крајишких бригада и даље постојећом трасом,
– линије 7 Лауш – Паприковац – Центар – Обилићево (ТО Бема), линија 8 Аутобуска станица – Подгора и линија 13 Б Ново гробље – Лазарево (Пословна школа) мијењају трасу, тако да се аутобуси из Улице краља Петра Првог Карађорђевића усмјере у улице Вука Караџића, Ранка Шипке, лијево Крајишких бригада, Омладинску, Солунску, Скендера Куленовића и даље постојећом трасом,
–линије број 3 Центар – Врбања – Зелени вир и линија 3Б Центар – Дебељаци мијења трасу, тако да се аутобуси из Булевара војводе Степе Степановића преусмјеравају лијево у Улицу цара Лазара до Крфске, у повратку истим улуцама у супротном смјеру,
– линија број 9 Кумсале – Десна Новоселија, мијења трасу у центру града тако да ће се, за поласке из Чесме, аутобуси из Улице краља Петра Првог Карађорђевића, преусмјерити у Алеју Светог Саве, Гундулићеву улицу, Улицу Гавре Вучковића, Мајке Југовића, Булевар војводе Степе Степановића, лијево Цара Лазара до Браће Југовић, Гаврила Принципа и даље регистрованом трасом, а за поласке из Десне Новоселије из Улице Милоша Обилића аутобуси ће се преусмјерити на Булевар цара Лазара, Булевар војводе Степе Степановића, Улицу мајке Југовића, Гавре Вучковића, Гундулићеву, Алеју Светог Саве, десно Краља Петра Првог Карађорђевића и даље регистрованом трасом,
– линија број 10 Аутобуска станица – Обилићево, мијења трасу тако да се аутобуси из Улице краља Петра Првог Карађорђевића (из смјера Аутобуске станице), преусмјеравају у Алеју Светог Саве, Улицу Гавре Вучковића, Мајке Југовића, Булевар Степе Степановића и Булевар цара Лазара и даље постојећом трасом и из смјера Обилићева истим, наведеним улицама, обрнутим смјером,
– линија број 13 Лазарево – Обилићево, мијења трасу тако да се аутобуси из Улице краља Петра И Карађорђевића (из смјера Лазарева), преусмјеравају у Алеју Светог Саве, Улицу Гавре Вучковића, Мајке Југовића, Булевар Степе Степановића, лијево Цара Лазара, Браће Југовић, Гаврила Принципа, Војводе Пере Креце и даље постојећом трасом и из смјера Обилићева из Улице Милоша Обилића, Цара Лазара, Степе Степановића, Мајке Југовића, Улицом Гавре Вучковића, Алеју Светог Саве и даље регистрованом трасом,
– линије број 13Ц Центар – Туњице – Залужани, линија 9 Б Чесма – Медено поље – Центар и републичка линија Бања Лука – Трн, мијењају трасу (из смјера Залужана) тако да се аутобуси из Улице краља Петра И Карађорђевића усмјере у улице Вука Караџића, Ранка Шипке, Крајишких бригада до кружног тока и назад Булеваром цара Душана, Книнском и даље постојећом трасом,
– линија број 13П Обилићево – Петрићевац мијења трасу тако да се аутобуси из Обилићева, из Улице цара Лазара усмјере десно у Булевар Степе Степановића, Улицу мајке Југовића, Гундулићеву, Алеју Светог Саве и даље постојећом трасом и из смјера Петрићевца, наведеним улицама, обрнутим смјером,
– линија број 17 Обилићево – Нова болница мјења трасу тако да аутобуси са Паприковца из Карађорђеве скрећу у Омладинску, Солунску, Скендера Куленовића, лијево Бранка Мораче, Гаврила Принципа и назад истим улицама обрнутим редослиједом ка Новој болници,
– линија број 14 Старчевица – Центар – Старчевица, мијења се тако да аутобуси на траси за смјер А саобраћају улицама Рајка Боснића, др Војислава Ђеде Кецмановића, Булевар војводе Степе Степановића, Булевар војводе Петра Бојовића, Булевар војводе Живојина Мишића, Гундулићева, Алеја Светог Саве, Вука Караџића, Ранка Шипке, Крајишких бригада до кружног тока и назад Булеваром цара Душана, Книнском, Видовданска, Алеја Светог Саве и даље наведеним улицама обрнутим редослиједом, а аутобуси на траси за смјер Б саобраћају улицама Српских устаника, Југ Богдана, Мајке Југовића, Булевар војводе Степе Степановића, цара Лазара до Крфске и у повратку истим улуцама у супротном смјеру,
– линија број линија број 20 Инцел – Центар – Паприковац, мијења трасу тако да се аутобуси са Паприковца из Улице Вука Караџића усмјеравају право у Алеју Светог Саве и даље постојећом трасом у повратку истим улуцама у супротном смјеру,
– линије број 39 Дракулић – Центар, линија 39А Дракулић – Раковачке баре – Центар и 12 Центар – Паприковац (Видик) мијењају трасу тако да се аутобуси из Улице краља Петра И Карађорђевића усмјере у улице Вука Караџића, Ранка Шипке, Крајишких бригада до кружног тока и назад Булеваром цара Душана, Книнском и даље постојећом трасом.
– линија Бања Лука – Љубачево, мијења трасу у центру града тако да ће се, за поласке са Нове аутобуске станице, аутобуси из Улице краља Петра И Карађорђевића, преусмјерити у Алеју Светог Саве, Гундулићеву улицу, Улицу Гавре Вучковића, Мајке Југовића, Булевар војводе Степе Степановића, лијево Цара Лазара, Браће Југовић, Гаврила Принципа, Војводе Пере Креце и даље регистрованом трасом, а за поласке из Љубачева из Улице Милоша Обилића аутобуси ће се преусмјерити на Булевар цара Лазара, Булевар војводе Степе Степановића, Улицом мајке Југовића, Гавре Вучковића, Гундулићеву, Алеју Светог Саве, Краља Петра И Карађорђевића и даље регистрованом трасом и републичке линије јавног превоза путника се преусмјеравају из Булевара војводе Степе Степановића у улице Мајке Југовића, Гавре Вучковића, Гундулићеву, Алеју Светог Саве и даље регистрованим трасама.За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а.
