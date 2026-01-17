Logo
Large banner

Ни пјешачке зоне нису више сигурне: Лани живот изгубио 21 пјешак

Аутор:

Теодора Беговић

17.01.2026

19:24

Коментари:

0
Ни пјешачке зоне нису више сигурне: Лани живот изгубио 21 пјешак
Фото: АТВ

Пјешачке зоне би требале бити сигурно мјесто за кретање пјешака, али нажалост, пракса показује да то није увијек случај. У току претходне године, 21 пјешак изгубио је живот на пјешачком прелазу. Ове године, од 1. до 12. јануара, у саобраћају су погинуле три особе. Највећи проблем је вожња у алкохолисаном стању и недовољно велике казне, наводе Бањалучани.

Са тим се слажу и из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске. Наводе да је неопходно повећати казне, јер тренутни износ казне неће никог одвратити од чињења прекршаја. Кажу да су свјесни проблема са пјешачким прелазима, али и да неодговорно понашање пјешака, слушалице у оба уха, причање на телефон, не обраћање пажње на друге учеснике у саобраћају, такође негативно утичу на безбједност грађана на пјешачким прелазим.

Неопходне су системске мјере за рјешавање овог проблема, прије свега, израдити нови Закон о основама безбједности саобраћаја, став је вјештака саобраћајне струке. Прекорачена брзина и кориштење мобилног телефона за воланом, најчешћи су разлози због којих долази до контакта пјешака и возила. Ако ударите пјешака под брзином од 50 км на час, више од пола таквих несрећа завршиће са тешким тјелесним повредама, или нажалост, смртним исходом.

У току претходне године, на нашим путевима погинула је 131 особа, што је раст од 40% у односу на 2024. годину. Десило се преко 12 хиљада саобраћајних несрећа и преко 20 хиљада возача искључена је из саобраћаја у алкохолисаном стању. Ово су алармантни подаци који захтијевају реакцију надлежних институција и буђење свијести свих учесника у саобраћају. Сваки возач би тријезан, са сигурносним појасом и прилагођеном брзином, требао одговорно да се понаша у саобраћају, у супротном прихвата терет за себе и друге, који нико не би требао да носи на савјести.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

pješak

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бањалучани огорчени након пријетњи: Неки најављују тужбе

Бања Лука

Бањалучани огорчени након пријетњи: Неки најављују тужбе

11 ч

1
Плаћа ли се паркинг у Бањалуци или не?

Бања Лука

Плаћа ли се паркинг у Бањалуци или не?

1 д

0
Утопијска прича Драшка Станивуковића о наплати паркинга

Бања Лука

Утопијска прича Драшка Станивуковића о наплати паркинга

2 д

3
Бањалучани сутра остају у мраку: Ево гдје неће бити струје

Бања Лука

Бањалучани сутра остају у мраку: Ево гдје неће бити струје

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

43

Кошарац раскринкао Црнатка: Покварио им Минић план скројен са ОХР-ом

20

35

Анонимни љубитељ Божића: Љубав је чаролија Божића

20

34

Ако знате одговоре на ових 11 питања, можда сте геније

20

26

Трамп: Окончати владавину Хамнеија

20

19

Студија утврдила колико сати видео-игара лоше утиче на здравље младих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner