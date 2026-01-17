Ни пјешачке зоне нису више сигурне: Лани живот изгубио 21 пјешак

Аутор:Теодора Беговић
Пјешачке зоне би требале бити сигурно мјесто за кретање пјешака, али нажалост, пракса показује да то није увијек случај. У току претходне године, 21 пјешак изгубио је живот на пјешачком прелазу. Ове године, од 1. до 12. јануара, у саобраћају су погинуле три особе. Највећи проблем је вожња у алкохолисаном стању и недовољно велике казне, наводе Бањалучани.
Са тим се слажу и из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске. Наводе да је неопходно повећати казне, јер тренутни износ казне неће никог одвратити од чињења прекршаја. Кажу да су свјесни проблема са пјешачким прелазима, али и да неодговорно понашање пјешака, слушалице у оба уха, причање на телефон, не обраћање пажње на друге учеснике у саобраћају, такође негативно утичу на безбједност грађана на пјешачким прелазим.
Неопходне су системске мјере за рјешавање овог проблема, прије свега, израдити нови Закон о основама безбједности саобраћаја, став је вјештака саобраћајне струке. Прекорачена брзина и кориштење мобилног телефона за воланом, најчешћи су разлози због којих долази до контакта пјешака и возила. Ако ударите пјешака под брзином од 50 км на час, више од пола таквих несрећа завршиће са тешким тјелесним повредама, или нажалост, смртним исходом.
У току претходне године, на нашим путевима погинула је 131 особа, што је раст од 40% у односу на 2024. годину. Десило се преко 12 хиљада саобраћајних несрећа и преко 20 хиљада возача искључена је из саобраћаја у алкохолисаном стању. Ово су алармантни подаци који захтијевају реакцију надлежних институција и буђење свијести свих учесника у саобраћају. Сваки возач би тријезан, са сигурносним појасом и прилагођеном брзином, требао одговорно да се понаша у саобраћају, у супротном прихвата терет за себе и друге, који нико не би требао да носи на савјести.
